Para la mayoría, las papas fritas son el acompañamiento más sabroso y elegido, ya que combinan perfecto con diversos platos, como carnes, pescados, huevos fritos y, sobre todo, hamburguesas. Sin embargo, lograr la cocción perfecta para que queden crujientes por fuera y suaves por dentro no siempre es tan fácil como parece. Esto se debe al almidón, ya que este componente natural de la papa puede arruinar la textura si no se controla correctamente. Los mejores restaurantes utilizan este truco para evitar que absorban demasiado aceite y queden blandas. El método consiste en remojarlas en agua fría con un chorrito de vinagre durante 30 minutos antes de comenzar a freírlas. Dicho paso ayuda a reducir el almidón y equilibrar la pectina y los azúcares, logrando papas doradas y livianas. Después del reposo, es necesario secar bien cada bastón con papel de cocina para que no salpique el aceite y se cocinen de forma uniforme. Además, elegir la variedad correcta es clave, ya que las papas harinosas como Kennebec, Agria o Bintje son las más recomendadas para lograr este punto de cocción. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura del aceite. Primero, hay que freír las papas con una temperatura baja (140 °C) para cocinarlas por dentro, dejarlas reposar y luego subir a 180 °C para el toque crujiente final. Además, hay que evitar sobrecargar la sartén, porque eso baja la temperatura y arruina el resultado. En relación al recipiente para cocinar, si querés que todo sea más fácil y seguro, la Sartén Hudson de 24 cm Línea Granito es perfecta. Fabricada en aluminio de alta calidad permite cocinar sin que los alimentos se peguen. Su diseño elegante y superficie acanalada garantizan una cocción uniforme, mientras que el mango ergonómico aislante del calor brinda comodidad y seguridad. Además, es apta para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza. Todo esto por $33.996,00, con la opción de 6 cuotas sin interés de $5.666,00 en el sitio oficial de Hudson. Una inversión que combina estilo, practicidad y calidad para tu cocina.