El magnate estadounidense y co-fundador de Microsoft, Bill Gates, criticó en una entrevista reciente la acumulación de riqueza sin propósito social.

El empresario, una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado de más de u$s 120.000 millones, reafirmó su objetivo de generar un impacto real en el mundo , una filosofía que sostiene hace años a través de su trabajo filantrópico.

Para Gates, las grandes fortunas "son casi ilegítimas, a menos que se den de manera muy inteligente". Por ello, ya hace tiempo que el visionario tecnológico definió dejarle muy poco dinero a sus hijos en su herencia .

En su lugar, el fundador de Microsoft destinará este a causas globales como la salud, la nutrición, la educación y el acceso a la tecnología en países en desarrollo, un trabajo que realiza desde hace años a través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

“Quiero que todo el mundo tenga acceso a la tecnología”: la nueva apuesta de Bill Gates

Desde sus inicios con Microsoft, Bill Gates tuvo una obsesión clara: democratizar el acceso a la informática. Hoy, su misión no ha cambiado, pero se ha ampliado: lograr que todos, incluso en los rincones más pobres del planeta, tengan acceso a las herramientas tecnológicas más avanzadas.

La Inteligencia Artificial, según Gates, es una de las claves para ese cambio. “Es la herramienta más prometedora que hemos tenido nunca, pero también la más peligrosa si no se utiliza bien", advirtió. Por eso, promueve su uso en áreas como:

Salud pública

Educación personalizada

Agricultura sostenible

El multimillonario lo hace a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que invierte grandes sumas en programas para combatir enfermedades, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible.

El futuro de la inteligencia artificial, según Bill Gates

En medio de la aceleración del desarrollo tecnológico, Gates hizo un llamado claro: “Necesitamos más liderazgo político y menos prisa comercial”. En su visión, si la inteligencia artificial se lanza sin regulación ni propósito social, puede amplificar la desinformación, la desigualdad y la injusticia.

Para él, la clave no está en frenar la innovación, sino en alinearla con valores éticos. Y eso implica que las grandes empresas, gobiernos y fundaciones trabajen juntas para garantizar un uso responsable de la tecnología.

¿Por qué Bill Gates no dejará su fortuna a sus hijos?

Lejos de la imagen del magnate tradicional, Gates sostuvo con firmeza que heredar grandes fortunas puede perjudicar a las nuevas generaciones. “No quieres dar este dinero a tus hijos y crear una dinastía. Eso no les hace ningún favor “, explicó.

En cambio, se comprometió a redistribuir su riqueza en iniciativas sociales que beneficien a millones de personas. “Trata a los otros como te gustaría ser tratado tú” , dijo, citando la llamada “regla de oro” como su principio rector.

La historia del fundador de Microsoft ya está escrita en los libros de la innovación, pero su mirada actual va mucho más allá del éxito empresarial. Su objetivo no es solo cambiar el mundo con tecnología, sino asegurarse de que el desarrollo beneficie a todos, no solo a unos pocos.

Mientras otros magnates invierten en lujos, él invierte en educación, salud y acceso digital para los más vulnerables. La apuesta de Gates no es solo filantrópica: es una estrategia para construir un mundo más justo, más equitativo y más preparado para el futuro.