Suele ocurrir con frecuencia: la estética o la inteligencia de una raza captan la atención de las familias, llevándolas a adoptar sin analizar antes si podrán cubrir sus demandas biológicas y de comportamiento.

El veterinario Ben Simpson-Vernon puso el foco sobre el border collie, alertando que una rutina pasiva puede convertirse en un verdadero problema para esta especie.

Border collie: un perro diseñado para trabajar

Para entender la exigencia de esta raza, es necesario mirar su origen. Históricamente formados para el pastoreo, estos canes desarrollaron una gran capacidad de aprendizaje, resistencia física, agudeza mental y una respuesta casi inmediata a las órdenes humanas .

Ese bagaje genético e instintivo no desaparece por el solo hecho de vivir en una casa o departamento. Por ello, el especialista subraya que:

El espacio no lo es todo: no basta con tener un ambiente tranquilo dentro del hogar; el animal necesita descargar energía diariamente.El ejercicio físico es insuficiente por sí solo: además de correr o pasear, su mente requiere desafíos constantes (juegos de olfato, entrenamiento de agilidad, tareas de obediencia).

Border Collie, el compañero ideal para los geminianos.

Evaluar el tiempo antes de adoptar

La recomendación central del profesional no busca desanimar a los futuros tutores, sino apelar a la responsabilidad. Incorporar un border collie exige contar con la disponibilidad horaria y el compromiso diario para ofrecerle estimulación intelectual continua.

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Sin esa válvula de escape mental y física, el aburrimiento y el sedentarismo pueden derivar en estrés o problemas de conducta, convirtiendo a una de las razas más brillantes del mundo canino en una opción compleja para hogares con dinámicas poco activas.