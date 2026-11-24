El papa Francisco vio al diablo tres veces, según confesó en su diario personal, un cuadernillo de tapas negras en el que registró sus reflexiones más íntimas entre 1992 y 2024. En sus escritos, el pontífice describió episodios en los que sintió la presencia del demonio y dejó una frase sobre una de esas experiencias: “El demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras”.

Las revelaciones forman parte de El diario íntimo del papa Francisco (Debate), un libro que reúne sus anotaciones personales y que se publica en todo el mundo. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, analiza estos escritos y descubre aspectos desconocidos de Jorge Bergoglio: sus conflictos espirituales, el miedo a la tentación del poder y una crisis personal que atravesó durante su pontificado, informó hoy la agencia de noticias EFE.

El diario secreto del papa Francisco: tres encuentros con la presencia del diablo

En sus anotaciones, Francisco describió hasta tres momentos en los que sintió que el demonio se hacía presente. Uno de ellos ocurrió después de su regreso de Chile, en un contexto marcado por las críticas que recibió por su actuación ante las denuncias de abusos sexuales y el encubrimiento de obispos del país.

El pontífice relató cómo vivió aquella experiencia durante una reunión en Roma: “ En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería ”.

En esa misma entrada, vinculó lo ocurrido con el impacto que le había provocado el viaje y las revelaciones sobre los abusos en Chile. “Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema... Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave”.

La última anotación de su diario, fechada el 18 de agosto de 2024, también recupera aquellos episodios y expresa su preocupación por volver a enfrentarse a esa presencia.

“El demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras”, confesó y aseguró que lo vio “desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa”. “Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”, escribió.

La última anotación de su diario fue el 18 de agosto de 2024. Fuente: EFE/EPA/Riccardo Antimiani

La tentación de poder y la voz del demonio que escuchó durante su pontificado

Otro de los aspectos más llamativos de las confesiones de Francisco es su temor a caer en la tentación del poder. En sus escritos, reconoció las dificultades para poner límites a las demandas que recibía y la tendencia a asumir demasiadas responsabilidades.

El cardenal Fernández explica que el entonces pontífice sentía que no sabía decir que “no” y que terminaba ocupándose de los problemas de los demás como si fuera omnipotente. En una anotación del 25 de noviembre de 2018, Francisco dejó constancia de una experiencia que relacionó con esa situación: “Sentí claramente la voz del demonio”.

El diario también recoge una crisis espiritual que se extendió durante 2021 y 2022. En ese período, el papa argentino describió que se encontraba en “el comienzo del otro camino”, al que identificaba como el “del alejamiento y de la mundanidad”.

Entre los motivos que explicaban ese momento personal mencionó los “problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación”. Además, el 30 de diciembre de 2022 expresó su rechazo a convertirse en alguien “que usa a los otros como muñequitos”.

Las confesiones más íntimas de Jorge Bergoglio: sus dudas, errores y miedo a la muerte

El cuadernillo de tapas negras contiene 86 páginas escritas antes de su elección como papa y otras 55 correspondientes al período comprendido entre el 21 de julio de 2013 y el 18 de agosto de 2024. En él, Francisco dejó reflexiones sobre su vida espiritual, sus decisiones y sus propias contradicciones.

Fernández explica que el objetivo de la publicación es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos y responder a “ quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales ”.

Entre las anotaciones aparecen momentos de intimidad con Dios, como el del 3 de enero de 1999, cuando escribió: “En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió”. También dejó constancia de sus propios defectos. En 2022 se refirió con dureza a “del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”.

Otro de los temas recurrentes fue la cercanía de la muerte, una preocupación que aparece en sus escritos desde 1996, cuando tenía 60 años. El 5 de enero de 1997 anotó: “Me queda poco tiempo de vida”. Meses después, el 3 de agosto de ese mismo año, volvió a expresar ese sentimiento: “Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño”.

El libro permite conocer así una faceta reservada del pontífice argentino, que durante más de tres décadas registró por escrito sus temores, sus conflictos internos y sus reflexiones sobre la fe.