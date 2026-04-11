Hay frases que parecen escritas para el momento exacto en que uno las lee. La del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman es una: “La incertidumbre ya no es un problema pasajero, es el estado permanente”. No la dijo en una crisis puntual ni como metáfora. La sostuvo como diagnóstico de época, y el tiempo le fue dando cada vez más razón. Bauman desarrolló esta idea en el marco de su concepto más conocido: la “modernidad líquida”. Con ese término describió que el cambio es lo único permanente y la incerteza, la única certeza. Lo opuso a lo que llamó “modernidad sólida”, ese período en el que las instituciones, el empleo y los vínculos ofrecían una sensación de estabilidad que hoy resulta casi nostálgica. La frase sobre la incertidumbre como estado permanente no surgió de un solo libro sino de una reflexión sostenida a lo largo de décadas. Bauman sostenía que la crisis contemporánea, a diferencia de las anteriores, no puede considerarse algo temporal o transitorio, sino una situación permanente y endémica propia del “mundo líquido”. En otras palabras: ya no hay tormenta que pase. Estamos en la tormenta. Nacido en Poznan, Polonia, el 19 de noviembre de 1925, Bauman vivió de cerca los horrores del Holocausto y los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Tras su expulsión de Polonia en 1968 debido a políticas antisemitas, desarrolló una destacada carrera académica en universidades de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, donde fue profesor en la Universidad de Leeds. Esa biografía marcada por el desarraigo y la violencia no es un dato menor. Bauman no teorizaba desde un escritorio cómodo: pensaba desde la experiencia de quien vio desmoronarse certezas que parecían inamovibles. A lo largo de su vida publicó más de 57 libros y más de 100 artículos, convirtiéndose en uno de los autores más importante del siglo XX. Murió en enero de 2017, a los 91 años, sin dejar de escribir. El pensamiento de Bauman puede rastrearse en varias ideas que dejó como herramientas para entender el presente: Antes de morir, Bauman alcanzó a ver el auge de las redes sociales y no las miró con buenos ojos. Señalaba que son una trampa que confunde conexión con comunidad. Advirtió que todos los servicios secretos de la modernidad sólida no fueron capaces de reunir tanta información sobre las personas como la que hoy se entrega de forma voluntaria, y que encima se paga por el privilegio de ser espiado. Una observación que, con el paso de los años, resulta difícil de refutar.