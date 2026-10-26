Aunque suele terminar en la basura, la cáscara de banana puede reutilizarse en el jardín.

Las cáscaras de banana suelen terminar en la basura, pero también pueden tener un segundo uso en el jardín. Este residuo de cocina contiene nutrientes que las plantas necesitan para crecer y puede aprovecharse como parte de una práctica sencilla para reutilizar materia orgánica en el hogar.

Antes de tirarlas, conviene conocer qué beneficios pueden aportar y cuál es la mejor manera de incorporarlas en el suelo.

La cáscara de banana es rica en potasio, fósforo, calcio y magnesio. Es por eso que la Royal Horticultural Society explica cómo aprovechar estos restos en el jardín.

Para qué sirve tirar la cáscara de banana en el jardín

La cáscara de banana sirve para aportar nutrientes al suelo reutilizando residuos orgánicos. Según la Royal Horticultural Society, la organización británica especializada en jardinería, estos restos contienen potasio, magnesio, calcio y fósforo, elementos que intervienen en el crecimiento de las plantas.

En este sentido, el potasio participa en distintos procesos de las plantas y es relevante para su desarrollo, mientras que el fósforo contribuye al crecimiento de las raíces. Cabe destacar que la planta absorbe los nutrientes durante la descomposición de la cáscara y el aprovechamiento de los mismos depende de las condiciones del suelo.

Este residuo de cocina puede convertirse en un aliado para el suelo si se utiliza correctamente. Shutterstock

Cómo conviene usar la cáscara de banana en el jardín para aprovechar sus beneficios

La Royal Horticultural Society aconseja cortarlas o rasgaras en trozos pequeños para acelerar su descomposición. Una vez transformadas en compost, pueden incorporarse al suelo para aportar materia orgánica y contribuir a mejorar su estructura y fertilidad.

Otra posibilidad es enterrarlas directamente en espacios libre del jardín, preferentemente debajo de una capa de mantillo. Sin embargo, es preferible no dejar grandes trozos expuestos ni enterrarlos a poca profundidad ya que puede atraer animales.

La Universidad de Maryland advierte sobre los preparados caseros con agua y cáscaras de banana ya que señala que no hay investigaciones que respalden que el líquido obtenido de dicha mezcla aporte suficiente potasio para fertilizar las plantas.