El frutero José Luis Caro, responsable de The Fruits of the World, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), comparte un método para conservar los plátanos durante más días sin que se estropeen. “Para que los plátanos no se pongan negros rápido, no uses el frutero, sino un tupper en la nevera”, es el consejo que resume su propuesta, basada en el uso de un recipiente con papel absorbente y el almacenamiento en frío.

La técnica busca prolongar la vida útil de una fruta que forma parte de los alimentos que más se desperdician en los hogares. En 2024, los españoles tiraron una media de 24,38 kilos de alimentos y bebidas por persona, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La fruta representó el 32,4% de los alimentos que acabaron en la basura.

¿Cómo conservar los plátanos para que no se pongan negros?

Caro recomienda cortar los extremos de los plátanos, colocarlos en un táper con papel absorbente y guardarlos en la nevera. Si el recipiente no tiene tapa, se puede cerrar con papel film.

Según el frutero, este procedimiento permite mantener la fruta en buenas condiciones durante siete u ocho días.

El ciclo de maduración de los plátanos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los plátanos continúan madurando después de la cosecha. Durante ese proceso, el almidón se transforma en azúcares y la pulpa adquiere una textura más blanda. El etileno, un gas que la fruta produce de forma natural, interviene en estos cambios y acelera la maduración.

¿Cuándo conviene congelar los plátanos para evitar el desperdicio?

Si los plátanos ya están maduros y no se van a consumir a tiempo, la congelación es una alternativa para aprovecharlos más adelante. Para ello, basta con pelarlos, cortarlos en trozos y guardarlos en una bolsa apta para el congelador.

La fruta representó el 32,4% de los alimentos que acabaron en la basura. Shutterstock

Los plátanos congelados sirven para preparar bizcochos, batidos, smoothie bowls y helados caseros. En muchas recetas, se pueden triturar sin necesidad de descongelarlos por completo, lo que facilita su uso en distintas preparaaciones y ayuda a reducir el desperdicio alimentario.