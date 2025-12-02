Es fundamental conocer los requisitos y las fechas clave para no perder este beneficio.

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio fundamental que acompaña a miles de familias argentinas al inicio de cada ciclo lectivo.

Para mantenerlo activo y garantizar su cobro, es crucial cumplir con un requisito clave todos los años: la presentación del Certificado Escolar.

El requisito clave para no perder la Ayuda Escolar

Presentar el certificado de escolaridad es obligatorio para todos los titulares de asignaciones que tienen hijos en edad escolar (a partir de los 4 años).

Beneficiarios de SUAF deben presentar el formulario PS. 2.68 ( Certificado Escolar ), el comprobante de alumno regular.

Quienes cobran la AUH, deben presentar la Libreta de Asignación Universal (Formulario PS. 1.47) que certifica escolaridad y controles de salud obligatorios.

El plazo para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES es hasta el 31 de diciembre de 2025. Si no cumplís, podrías enfrentar la suspensión del beneficio.

Paso a paso para presentar el certificado

El trámite es sencillo y podés completarlo digitalmente antes del 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo generar el certificado?

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

Dirigite a Hijos > Presentar un Certificado Escolar.

Seleccioná la opción Generar Certificado para descargar el correspondiente a tu hijo/a.

Imprimí el documento y llevalo al establecimiento educativo para que lo completen y firmen las autoridades.

Verificá que el formulario esté sin tachaduras, con letra legible y que certifique el Ciclo Lectivo 2025 .

Digitalizá el certificado : sacale una foto nítida o escaneá el formulario completo y firmado.

Volvé a ingresar a mi ANSES y seleccioná Subir Certificado para cargar el archivo.

Si preferís hacer presencial el trámite, podés llevar el formulario completo a cualquier oficina de ANSES. En este caso, no necesitás turno previo.

Si presentás el certificado después del 31 de diciembre, el pago se realizará con una demora de hasta 60 días desde la fecha de presentación.