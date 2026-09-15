A la hora de viajar al exterior, contar con la documentación en regla es uno de los requisitos fundamentales para evitar inconvenientes en el aeropuerto y durante los controles migratorios.

República Dominicana es uno de los destinos turísticos más elegidos de la región y mantiene un fuerte flujo de visitantes: durante el primer semestre de 2026 recibió más de 6,6 millones de personas y proyecta superar los 12 millones en todo el año .

Quienes tengan previsto viajar desde Argentina, Uruguay o Chile deben revisar con anticipación la vigencia y el estado de su pasaporte, ya que un documento vencido o que presente daños que impidan verificar correctamente la identidad puede generar problemas al momento de embarcar o ingresar al país.

Pasaporte: cuál es el requisito clave de República Dominicana

Las autoridades de República Dominicana establecen como requisito general que los turistas extranjeros presenten un pasaporte vigente. También deben contar con pasaje de entrada y regreso, una dirección permanente en el territorio y demostrar solvencia económica suficiente para cubrir su estadía.

Durante los controles migratorios se verifica la documentación presentada por el viajero. Por eso, si el pasaporte está vencido, deteriorado o ilegible y no permite comprobar correctamente los datos personales, puede impedirse el ingreso .

República Dominicana es uno de los países del Caribe con más turismo. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

La excepción que beneficia a los argentinos y chilenos

Existe una medida excepcional para ciudadanos de Argentina y Chile que ingresen exclusivamente por turismo. Hasta el 31 de diciembre de 2026, pueden viajar con un pasaporte válido y vigente que permanezca en esas condiciones durante toda la estadía y hasta su salida del territorio dominicano.

Esto significa que no necesitan cumplir necesariamente con la regla general de seis meses de vigencia, pero el pasaporte no puede estar vencido.

Qué documentación hay que tener antes de viajar

Además del pasaporte, los viajeros deben completar el E-TICKET, formulario electrónico obligatorio para entrar y salir de República Dominicana. El trámite es gratuito y debe estar realizado antes de presentarse en el mostrador de la aerolínea.

Antes de viajar, es recomendable controlar:

La fecha de vencimiento del pasaporte.

Que el documento no esté deteriorado o ilegible.

Pasaje de ingreso y regreso.

Dirección de alojamiento o residencia en República Dominicana.

E-TICKET completo.

Documentación adicional que pueda exigir la aerolínea o la autoridad migratoria.

De esta manera, el viajero puede llegar al aeropuerto con todos los requisitos cumplidos y reducir el riesgo de inconvenientes durante el embarque o los controles de ingreso.