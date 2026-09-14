Estados Unidos confirmó que los salvadoreños no necesitan seis meses de vigencia en el pasaporte para ingresar al país. La medida surge de una actualización oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre los requisitos documentales para viajeros extranjeros.

La actualización fue publicada por CBP el 18 de diciembre de 2025 y reemplaza la lista de países exentos vigente desde 2022. El Salvador se sumó al listado de naciones cuyos ciudadanos solo deben presentar un pasaporte válido por la duración del viaje.

¿Qué exige la regla de los seis meses en el pasaporte?

La normativa estadounidense general establece que todo pasaporte extranjero debe tener una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de salida del país. Esta exigencia busca evitar que un viajero permanezca en el territorio con documentación vencida.

Sin embargo, existen excepciones para ciertas nacionalidades. Los países incluidos en ese listado —conocido informalmente como el “club de los seis meses”— solo deben cumplir con la vigencia mínima necesaria para cubrir la estadía prevista.

La normativa estadounidense general establece que todo pasaporte extranjero debe tener una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de salida del país. Picasa

¿Qué significa este cambio para los viajeros salvadoreños?

Para los ciudadanos de El Salvador, la actualización representa un alivio directo en la planificación de viajes a Estados Unidos. Ya no será necesario renovar el pasaporte de forma anticipada solo para cumplir con el margen de seis meses.

La exención no reemplaza otros requisitos migratorios, como la visa o la autorización ESTA, que continúan vigentes según el tipo de viaje. Se recomienda verificar la validez del documento antes de cada viaje para evitar inconvenientes en el check-in.

Qué requisitos se mantienen para viajar a Estados Unidos