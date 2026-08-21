Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de viajar es clave para evitar inconvenientes.

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Los colombianos que tengan previsto viajar a Francia, Italia o Turquía deben revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte, ya que las autoridades fronterizas pueden impedir el ingreso y la salida cuando el documento no cumple con el período de validez exigido. La situación es especialmente importante para quienes han postergado la renovación y tienen un viaje internacional programado .

No se trata simplemente de que el pasaporte esté vigente el día del vuelo. Dependiendo del destino, pueden existir requisitos adicionales sobre los meses de validez que debe conservar el documento después de la fecha prevista de salida o durante la estadía.

¿Qué pasa si un colombiano viaja a Francia con el pasaporte vencido?

En Francia, los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea deben presentar un pasaporte válido para ingresar al espacio Schengen. La documentación debe haber sido expedida dentro de los últimos 10 años y conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo.

Por esta razón, un colombiano que llegue a un aeropuerto francés con un pasaporte vencido no cumple con las condiciones documentales necesarias para ingresar. Además, la Policía de Fronteras puede solicitar otros documentos relacionados con el viaje.

Entre los requisitos que pueden ser revisados aparecen:

Pasaporte vigente.

Tiquete de regreso a Colombia.

Reserva de alojamiento o documento que acredite dónde se hospedará.

Prueba de medios económicos suficientes.

Visa, cuando corresponda.

France-Visas señala expresamente que la falta de los documentos requeridos puede llevar a la denegación de entrada al territorio europeo.

Aeropuertos de Francia, Italia y Turquía anularán el ingreso y la salida de ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte. ChatGPT - creada con IA

¿Qué exige Italia a los colombianos para ingresar con pasaporte?

Para ingresar a Italia, los viajeros extranjeros deben contar con un pasaporte u otro documento de viaje reconocido y válido para cruzar las fronteras. Las autoridades italianas también establecen que el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen y haber sido expedido durante los últimos 10 años.

Los ciudadanos colombianos pueden viajar a Italia por turismo sin visa para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, pero deben cumplir las condiciones de entrada establecidas por las autoridades migratorias.

Por eso, tener una reserva de vuelo o cumplir con la exención de visa no garantiza por sí solo el ingreso. El viajero también debe presentar una documentación válida y demostrar, cuando corresponda, el propósito y las condiciones de su estadía.

Si el pasaporte no cumple con las condiciones exigidas, las autoridades fronterizas pueden rechazar la entrada al territorio italiano .

¿Los colombianos pueden entrar a Turquía con el pasaporte vencido?

En Turquía, los colombianos tampoco deben confiar únicamente en que el documento se encuentre cerca de su fecha de vencimiento. La normativa turca establece que los extranjeros deben portar un pasaporte o documento de viaje con una fecha de expiración de al menos 60 días posterior a la duración autorizada de la estadía, visa, exención de visa o permiso de residencia.

Además, la Embajada de Türkiye en Bogotá informa que existe un acuerdo de exención de visa entre Colombia y Turquía para viajes de hasta 90 días. Para estos desplazamientos, la representación diplomática ha indicado que los colombianos deben contar con un pasaporte con vigencia suficiente.

En consecuencia, un pasaporte vencido no permite cumplir con las condiciones normales de ingreso al país.

¿Qué pasa si el pasaporte está próximo a vencer antes de viajar?

Tener un pasaporte vigente no siempre significa que sea suficiente para viajar. Uno de los errores más comunes consiste en revisar únicamente la fecha exacta de vencimiento y no calcular cuánto tiempo permanecerá válido el documento después del viaje.

En Francia e Italia, por ejemplo, la regla general para viajeros de terceros países exige que el pasaporte conserve mínimo tres meses de vigencia después de la salida prevista del espacio Schengen.

En Turquía, la normativa contempla una vigencia adicional de 60 días sobre la duración autorizada de la estadía o del régimen migratorio correspondiente.

Por eso, si el pasaporte está próximo a vencer, renovarlo antes de viajar puede evitar problemas durante el embarque o en el control migratorio.

¿Las aerolíneas pueden impedir el embarque si el pasaporte no cumple los requisitos?

Sí. Los controles no necesariamente comienzan cuando el pasajero llega al puesto de inmigración. Las compañías aéreas pueden verificar previamente que el viajero tenga los documentos necesarios para ingresar al destino.

Esto es especialmente relevante en vuelos internacionales hacia países con requisitos específicos de vigencia del pasaporte. Si la documentación no cumple las condiciones de entrada, el pasajero puede enfrentar dificultades incluso antes de abordar.

Por esta razón, los viajeros colombianos deberían verificar tanto los requisitos del país de destino como las condiciones aplicables a su nacionalidad antes de dirigirse al aeropuerto.

¿Qué deben revisar los viajeros antes de viajar a Francia, Italia o Turquía?

Antes de emprender un viaje internacional, es recomendable comprobar varios aspectos de la documentación. Entre los principales se encuentran: