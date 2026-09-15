En Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersy se encuentran situados algunos de los aeropuertos internacionales más concurridos de Estados Unidos, que año tras año reciben a miles de turistas y viajeros.

En este contexto, existe un requisito de pasaporte que todos los interesados en volar hacia estos destinos -incluyendo a los estadounidenses- deberán respetar de forma rigurosa: su identificación internacional debe estar completamente vigente .

En caso de no contar con un pasaporte totalmente actualizado, tanto las autoridades como las aerolíneas podrían negar el traslado, por lo que resulta esencial verificar con antelación la fecha de vigencia del pasaporte y renovarlo en caso de ser necesario para evitar contratiempos.

Viajando a Atlanta, Dallas, Nueva York o Nueva Jersey: requisitos de pasaporte imprescindibles para visitantes.

Estados Unidos establece como normativa general que todos los viajeros deben presentar un documento vigente no solo durante la totalidad de su estancia, sino también por un periodo de seis meses adicionales a la fecha programada de salida.

Esta normativa tiene excepciones para los ciudadanos de los países incluidos en el denominado “Club de los 6 meses”, quienes deberán presentar un pasaporte válido solo por la duración del viaje.

Es esencial tener en cuenta que poseer un documento en regla no solo es crucial al momento de viajar. Además, será requerido como parte de los requisitos obligatorios para gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Estados Unidos establece como normativa general que todos los viajeros deben presentar un documento vigente no solo durante la totalidad de su estancia, sino también por un periodo de seis meses adicionales a la fecha programada de salida. Shutterstock

Qué estipula la normativa respecto al pasaporte para ciudadanos estadounidenses que deseen viajar al extranjero

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como normativa federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que este pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido ”

Cuál es la duración estipulada de un pasaporte estadounidense

Pasaporte de mayores de 16: 10 años

Pasaporte de menores de 16: 5 años y no se pueden renovar; deben ser tramitados nuevamente.

Otros factores que todos los viajeros internacionales deben tener en cuenta para prevenir inconvenientes

Antes de autorizar cualquier traslado, las autoridades considerarán factores como: