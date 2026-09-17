El mercado de las citas en línea atraviesa una transformación profunda en todo el mundo. Jóvenes fundadores de Stanford y Berkeley desarrollaron una propuesta disruptiva para conectar personas que busca reemplazar a plataformas tradicionales como Tinder o Bumble mediante un sistema más directo. La iniciativa ya captó millones de dólares en sus primeras rondas de inversión privada.

Los desarrolladores señalaron que las apps de citas sufren un desgaste evidente entre los usuarios jóvenes. Muchas personas manifiestan agotamiento por la dinámica de deslizar perfiles de forma indefinida. “Nos dimos cuenta de que las apps actuales son ineficaces y hacen sentir mal a la gente”, señaló Celeste Amadon, cofundadora del proyecto.

Cómo surge la idea y de qué se trata este nuevo sistema

La propuesta nació en los campus universitarios de Estados Unidos tras detectar una insatisfacción generalizada. Los creadores observaron que las interacciones digitales actuales rara vez derivaban en salidas reales.

“Cuando estés en tu lecho de muerte, no vas a pensar en cuánto tiempo pasaste deslizando el dedo”, argumentó Keyan Kazemian.

“ Queríamos recuperar la presencialidad y dejar atrás el scrolling para volver al contacto cara a cara ”, explicó Allen Wang, otro de los emprendedores. Así, diseñaron un modelo asistido por inteligencia artificial que facilita la logística de las citas conocido como Known.

Este sistema funciona como un intermediario inteligente que analiza patrones de comportamiento y preferencias personales. La plataforma cobra la tarifa únicamente cuando dos personas aceptan concretar la salida real. Así, este método reduce la fatiga mental y maximiza las posibilidades de conocer a alguien en persona.

La nueva app de citas para universitarios se llama Known.

¿Cómo funciona la nueva app de citas?

El uso de la herramienta se basa en la verificación de datos y la transparencia. Los nuevos miembros deben validar su identidad mediante un correo institucional o profesional activo. Así, el software de Known procesa la información disponible y sugiere coincidencias directamente por mensaje o en eventos grupales. Una vez establecido el interés mutuo, la plataforma propone la hora y el lugar para el encuentro.

Para acceder a este servicio es necesario cumplir con un proceso simple de registro:

Descargar la aplicación desde la tienda oficial de iOS o Android.

Crear una cuenta utilizando una dirección de correo profesional o académica válida.

Responder las preguntas iniciales sobre hábitos, intereses y preferencias de búsqueda.

Verificar la identidad a través del código enviado al dispositivo móvil.

Recibir la sugerencia de perfil o la invitación al evento semanal.

Known está dirigida principalmente a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Para acceder, se requiere una validación estricta para garantizar un entorno seguro y confiable, ya que el público objetivo abarca a quienes buscan alternativas a las dinámicas agotadoras de las aplicaciones tradicionales.