Las trabajadoras domésticas que prestan servicios por días también tienen derecho a recibir este pago adicional. (Fuente: Freepik)

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La llegada de junio trae una obligación clave para miles de empleadores en Colombia. Además del salario habitual, las trabajadoras y trabajadores domésticos tienen derecho a recibir la prima de servicios , una prestación social reconocida por la legislación laboral colombiana.

Este beneficio económico busca garantizar condiciones más equitativas para quienes realizan labores de aseo, cocina, cuidado de personas y otras tareas del hogar. Aunque durante años existieron diferencias frente a otros trabajadores formales, la normativa vigente estableció que este sector también debe acceder a esta compensación.

Para 2026, quienes devengan el salario mínimo pueden recibir un pago adicional de hasta $875.452 durante el primer semestre del año. Sin embargo, el valor final dependerá del tiempo trabajado y de las condiciones particulares de cada contrato.

¿Por qué las empleadas domésticas reciben una prima de servicios en junio?

Las personas contratadas para realizar labores domésticas tienen derecho a la prima de servicios gracias a la Ley 1788 de 2016. Esta norma amplió el alcance de esta prestación social e incorporó a los trabajadores del servicio doméstico dentro de los beneficiarios, equiparando sus derechos con los de otros empleados formales.

La prima corresponde a un salario adicional por cada año trabajado, que se divide en dos pagos. El primero debe entregarse en junio y el segundo en diciembre. De esta manera, los empleadores están obligados a realizar la liquidación correspondiente en cada semestre, teniendo en cuenta el salario y el tiempo efectivamente laborado.

La prima de servicios es una prestación obligatoria que también beneficia a las personas que realizan trabajo doméstico en Colombia. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Cuánto dinero recibe una empleada doméstica que gana el salario mínimo?

Para 2026, el salario mínimo mensual en Colombia fue fijado en $1.750.905. En consecuencia, una trabajadora doméstica que haya laborado todo el semestre y perciba este ingreso tiene derecho a recibir una prima de servicios de $875.452 durante junio.

No obstante, el cálculo no siempre se limita al salario básico ya que también pueden incluirse conceptos salariales habituales como el auxilio de transporte, horas extras, recargos y comisiones permanentes cuando correspondan incrementando el monto final que recibe el trabajador.

¿Cómo se calcula la prima de servicios de una empleada doméstica?

La legislación colombiana establece una fórmula sencilla para determinar el valor de la prima. El cálculo consiste en multiplicar el salario mensual por los días trabajados durante el semestre y dividir el resultado entre 360.

Esta metodología permite ajustar el beneficio según el tiempo efectivamente laborado. Por esa razón, una persona que no trabajó los seis meses completos recibirá una prima proporcional, evitando que se generen diferencias frente a quienes iniciaron actividades durante el semestre.

¿Qué pasa si la trabajadora doméstica no trabajó todo el semestre?

Cuando la relación laboral comenzó después de enero, el valor de la prima se reduce de forma proporcional a los días trabajados. El objetivo es reconocer únicamente el período durante el cual existió la prestación del servicio.

Por ejemplo, si una trabajadora inició actividades en abril y acumuló 60 días laborados al cierre de junio, la liquidación se realiza sobre ese tiempo específico. De esta manera, el pago será inferior al de una persona que trabajó durante los seis meses completos, pero conservará el mismo criterio de cálculo establecido por la ley.

Prima para empleadas domésticas por días: cómo se liquida en 2026

Uno de los casos que más consultas genera es el de las trabajadoras que prestan servicios algunos días a la semana en distintos hogares. En estas situaciones, la prima también es obligatoria y debe liquidarse conforme a los días efectivamente trabajados.

Para realizar el cálculo, primero se determina el valor del salario diario y luego se multiplica por la cantidad de jornadas laboradas durante el semestre. Sobre ese ingreso acumulado se calcula la prima proporcional, la cual garantiza que las trabajadoras por días también accedan a este derecho laboral, independientemente de la frecuencia con la que prestan sus servicios.

Las trabajadoras domésticas que prestan servicios por días también tienen derecho a recibir este pago adicional. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué sanciones enfrenta un empleador que no paga la prima de servicios?

El incumplimiento de esta obligación puede generar consecuencias legales para el empleador. La prima de servicios es una prestación social exigida por la legislación laboral y su falta de pago puede dar lugar a reclamaciones administrativas o judiciales.

Además, los trabajadores tienen la posibilidad de exigir el reconocimiento de esta prestación durante un plazo de hasta tres años. Si el contrato termina y existen pagos pendientes de salarios o prestaciones sociales, también podrían aplicarse indemnizaciones y otras sanciones contempladas por la normativa laboral colombiana.

¿Las empleadas domésticas tienen derecho a la prima de servicios?

Sí. La legislación colombiana reconoce este beneficio para quienes realizan trabajo doméstico en hogares particulares.

¿Cuánto recibe de prima una persona que gana el salario mínimo en 2026?

Si trabajó todo el semestre y devenga el salario mínimo, puede recibir hasta $875.452 en junio.

¿Cómo se calcula la prima de servicios?

Se multiplica el salario mensual por los días trabajados y el resultado se divide entre 360.

¿Las trabajadoras domésticas que trabajan por días también reciben prima?

Sí. El cálculo se realiza de manera proporcional según el salario diario y la cantidad de jornadas trabajadas durante el semestre.

¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para reclamar una prima no pagada?

La reclamación puede realizarse hasta tres años después de que la obligación se haya hecho exigible.