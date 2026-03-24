La reforma laboral en Colombia, impulsada a través de la Ley 2466 de 2025, introdujo cambios clave en la forma en que se remunera a las empleadas domésticas, especialmente a aquellas que trabajan por días. A partir de 2026, la normativa establece un pago mínimo diario obligatorio que los empleadores deben respetar, calculado con base en el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte proporcional. Con un salario mínimo mensual fijado en $1.750.905, el valor por jornada no puede ser inferior a $66.667, cifra que incluye tanto el salario base diario como el auxilio de transporte. Este monto representa el piso legal para el servicio doméstico y aplica independientemente de la modalidad de contratación, ya sea por días, semanas o tiempo completo. Además del pago mínimo, la reforma refuerza la obligación de formalizar la relación laboral mediante contrato escrito y garantizar el acceso a seguridad social y prestaciones sociales proporcionales. Estas medidas buscan reducir la informalidad en un sector que supera las 700.000 trabajadoras en Colombia y avanzar hacia condiciones laborales más equitativas. El cálculo del pago diario se realiza a partir del salario mínimo legal vigente. Para 2026, el salario base por día se ubica en $58.364. A este valor se le debe sumar el auxilio de transporte proporcional, que equivale a aproximadamente $8.303 por jornada. Como resultado, el pago mínimo diario obligatorio asciende a $66.667. Este monto corresponde únicamente al pago básico por día trabajado y no incluye recargos adicionales ni otras obligaciones laborales. El valor de $66.667 diarios contempla dos componentes principales: Sin embargo, este monto no incluye otros pagos obligatorios que pueden aplicarse según las condiciones de la jornada. Estos conceptos deben liquidarse de acuerdo con lo establecido en la reforma laboral sancionada en junio de 2025. La normativa vigente establece que la relación laboral debe formalizarse mediante un contrato de trabajo escrito. Este documento debe incluir información clave como: Esta medida busca garantizar mayor transparencia y proteger los derechos tanto del empleador como de la trabajadora. La reforma laboral refuerza la obligación de afiliar a las trabajadoras del hogar al sistema de seguridad social, incluso cuando trabajen por días. La afiliación debe ser integral e incluye: Los aportes deben realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el sistema oficial en Colombia. En los casos en que la empleada trabaje entre 22 y 30 días al mes con jornadas de ocho horas, el empleador debe asumir la afiliación completa. El trabajo por días no elimina el derecho a prestaciones sociales. Por el contrario, la ley exige que estos beneficios se paguen de forma proporcional al tiempo trabajado. Las prestaciones incluyen: Este esquema busca equiparar las condiciones del servicio doméstico con las del resto de los trabajadores formales. La jornada laboral en Colombia se redujo progresivamente hasta alcanzar un máximo de 42 horas semanales. En el caso del servicio doméstico, la jornada diaria no debe superar las ocho horas. Si se excede este límite, el tiempo adicional debe pagarse como hora extra. Además, la reforma adelanta el inicio del recargo nocturno a las 7:00 p.m., lo que impacta directamente en quienes trabajan en horarios extendidos. Con estos cambios, la legislación busca mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos básicos y reducir la informalidad en uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral en Colombia.