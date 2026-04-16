Los trabajadores de cadenas de comida rápida en Argentina ya tienen definidos sus salarios para el período marzo–julio de 2026, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000. Las nuevas escalas alcanzan a empleados de firmas como McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras del sector. El acuerdo fija aumentos progresivos y detalla cuánto cobra cada categoría mes a mes, con sumas adicionales que se incorporan al salario básico hacia julio. A continuación, los montos establecidos según categoría y período: Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 Junio 2026 Julio 2026 Estos valores corresponden solo al salario básico, sin adicionales. El esquema salarial corresponde al acuerdo firmado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros con la cámara empresaria del sector. De esta manera, los ingresos de los trabajadores de locales de comida rápida quedan definidos con subas escalonadas que se consolidan en los básicos a partir de julio de 2026, según la categoría y las tareas que desempeñe cada empleado.