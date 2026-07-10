Los salarios subieron un 3,01% en junio pactados bajo el convenio, pero no superaron los valores de la inflación

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos alcanzó el 3,01 % hasta junio en España, una cifra ligeramente superior a la registrada en mayo (3 %). No obstante, este incremento continúa situándose por debajo de la inflación, que se ubicó en el 3,2 %.

Según la estadística actualizada este viernes por el Ministerio de Trabajo, los aumentos salariales siguen por debajo de los niveles observados durante el conjunto de 2025. Aun así, mantienen una tendencia al alza desde el 2,87 % con el que comenzó enero de este año.

Tendencia de la negociación colectiva

Como suele ocurrir, las subidas salariales son más moderadas durante los primeros meses del año, cuando el número de convenios negociados es menor. A medida que avanza el calendario y se cierran más acuerdos, los incrementos pactados tienden a elevarse.

Actualmente, los convenios se negocian en un contexto en el que ya ha expirado el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito por organizaciones empresariales y sindicatos para el periodo 2023-2025. Esto implica que, para 2026, no existe una referencia salarial consensuada entre las partes.

Los salarios subieron un 3,01% en junio pactados bajo el convenio, pero no superaron los valores de la inflación EFE

Las subidas salariales dependieron del tipo de convenio y del sector de actividad

Ahora bien, existieron diferencias según el tipo de convenio: al analizar los datos correspondientes a junio, se observa que la subida salarial fue del 2,26 % en los convenios de grupo de empresa.

En los convenios de empresa, el incremento se situó en el 3,01 %, mientras que los convenios sectoriales registraron la mayor subida, con una media del 3,05 %.

Por ramas de actividad, el sector servicios lideró los incrementos salariales con un aumento medio del 3,04 %. Le siguió la construcción, que alcanzó una subida del 3 %.

Por debajo de la media se situaron la industria, con un incremento del 2,97 %, y el sector agrario, que registró una subida del 2,68 %.

Cláusulas de garantía salarial

De los 2597 convenios con efectos económicos vigentes en junio de 2026, un total de 782 incorporan una cláusula de garantía salarial. Este mecanismo permite revisar al alza los salarios en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Gracias a estas cláusulas, de los 8,2 millones de trabajadores cubiertos por convenio colectivo, alrededor de 3,3 millones cuentan con un sistema de revisión salarial. Además, aproximadamente un tercio de ellos dispone de efectos retroactivos en dicha actualización. Fuente: EFE.