El sistema de pensiones en España continúa adaptándose a los cambios demográficos y económicos. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han obligado a introducir reformas que buscan garantizar la sostenibilidad del modelo a largo plazo. En este contexto, 2026 marca un año clave para la jubilación en España. Desde el 1 de enero de 2026, quienes quieran acceder al 100% de la pensión deberán cumplir con nuevos requisitos tanto en edad como en años cotizados, en línea con el calendario progresivo iniciado hace más de una década. En 2026, la edad de jubilación ordinaria en España se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen una carrera completa de cotización. Sin embargo, quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años sin reducción en la pensión. Este sistema forma parte de la reforma de pensiones de 2011, que estableció un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. El objetivo es equilibrar el sistema ante el aumento del número de pensionistas y la presión sobre las cuentas públicas. A partir de 2026 comienza a aplicarse el denominado régimen dual de cálculo de la pensión, introducido en la última reforma del sistema. Este modelo permite elegir entre dos fórmulas para determinar la cuantía final. Por un lado, se mantiene el cálculo tradicional basado en los 25 últimos años cotizados. Por el otro, se introduce una alternativa que permitirá computar hasta 29 años de cotización, descartando los 24 meses menos favorables. Este sistema se implantará de forma progresiva hasta 2037. En el primer año de aplicación, el cálculo podrá realizarse sobre 304 meses cotizados (equivalente a 25,33 años), con la opción de excluir dos meses de menor cotización. Esta flexibilidad busca mejorar la pensión en carreras laborales irregulares. El año 2026 también introduce cambios relevantes en las cotizaciones sociales. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumenta del 0,8% al 0,9%, con una distribución del 0,75% a cargo de la empresa y el 0,15% del trabajador. Este incremento tiene como finalidad reforzar la financiación del sistema ante el aumento del gasto en pensiones provocado por la jubilación de la generación del baby boom. La previsión es que esta cotización alcance el 1,2% en 2029 y se mantenga hasta 2050. Además, la base máxima de cotización se sitúa en 5101,2 euros mensuales, mientras que la pensión máxima asciende a 3359,6 euros al mes, en línea con la revalorización anual vinculada al IPC. Por su parte, la cuota de solidaridad, aplicada a los salarios más altos, introduce en 2026 un recargo progresivo de entre el 1,15% y el 1,46%, lo que aumenta la contribución de las rentas superiores al sistema. Estos cambios consolidan un modelo en el que la edad, la cotización y el cálculo de la pensión están cada vez más interrelacionados. Entender cómo impactan en cada caso concreto es clave para planificar la jubilación con precisión.