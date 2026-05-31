Quitan las licencias de conducir de todas las personas que formen parte de esta lista.

El Gobierno implementa diversas regulaciones respecto a las licencias de conducir con el propósito de asegurar el cumplimiento de las leyes, minimizar los accidentes y proteger a los automovilistas. Por este motivo, eliminará ciertos carnets que no se adhieran a la normativa vigente .

En virtud del Decreto 437/2011 emitido por el Ministerio de Justicia, se encuentra disponible una lista de individuos a quienes se les suspenderá el documento que les habilita a conducir en la vía pública.

Confirmado: eliminan las licencias de conducir de todas las personas que formen parte de esta lista (foto: archivo).

El listado de conductores que perderán su licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, ingresa al sistema de scoring o puntos. Cada individuo dispone de 20 puntos, los cuales se restan de manera progresiva por cada falta o infracción cometida.

Los puntos deducidos impactan al conductor especificado en el acta de infracción. En caso de que la infracción se registre de manera automática, la sanción corresponde al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por faltas de conducir: ¿qué sanciones enfrento si pierdo puntos?

Cuando se cometen varias faltas de manera conjunta, se establecerá un descuento máximo de 15 puntos, salvo que la suma de infracciones resulte en un número inferior. En caso de que se pierdan puntos, se impondrán las siguientes penalizaciones:

La primera vez se les inhabilitará el carnet por 60 días . El plazo será a la mitad si se trata de una licencia profesional. Durante este período, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

se les inhabilitará el carnet por . El plazo será a la mitad si se trata de una licencia profesional. Durante este período, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial. En la segunda pérdida total , quedarán inhabilitados por 120 días , siendo este plazo reducido a la mitad para profesionales. También deberán aprobar los cursos de vialidad.

, quedarán inhabilitados por , siendo este plazo reducido a la mitad para profesionales. También deberán aprobar los cursos de vialidad. Para la tercera pérdida de puntos, la licencia se suspenderá por 180 días y en caso de reincidir, la sanción se duplicará sucesivamente.

Asegurado: quitan las licencias de conducir de todas las personas que formen parte de esta lista (foto: archivo)

¿Cuándo se pueden recuperar puntos de la licencia de conducir?

Hay circunstancias en las cuales es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir. Tales situaciones incluyen:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. En este caso, se renueva la totalidad del puntaje.

de tránsito en su historial. En este caso, se renueva la totalidad del puntaje. Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Por cada curso se obtienen hasta 4 puntos; sin embargo, solo se puede realizar uno cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, se reduce a un año.

¿Cómo puedo conocer cuántos puntos poseo?

Para determinar su puntaje personal, es esencial seguir los pasos a continuación:

Acceder a la página oficial (miScoring) Proveer los datos personales, incluyendo el tipo de DNI, su número y el sexo indicado en el trámite Se mostrarán los datos del conductor junto con los puntos restantes disponibles. Existen sistemas de scoring locales, por lo que es recomendable consultar en dichas jurisdicciones.



