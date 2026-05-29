El próximo lunes 1° de junio el boleto suburbano experimentará su primer aumento del año que, en promedio, será de 2 pesos para los recorridos dentro de Montevideo y fuera de los límites del departamento, al tiempo que subirá en el entorno de 3 pesos para los recorridos en carretera fuera de la capital.

El único boleto que no tendrá cambios en su precio será el de jubilados y pensionistas que se mantendrá en 45 pesos, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Las nuevas tarifas

✔ De los recorridos para Montevideo, la tarifa será de 86 pesos.

En los diferentes segmentos por kilometraje:

✔ El boleto para los viajes de 0 a 32 kilómetros costarán 107 pesos.

✔ Hasta 40 kilómetros saldrá 127 pesos.

✔ Hasta 52 kilómetros costará 139 pesos.

✔ Hasta 60 kilómetros tendrá un costo de 153 pesos.

✔ Quienes hagan recorridos de hasta 72 kilómetros deberán pagar 171 pesos.

✔ Los viajes hasta 84 kilómetros costarán 194 pesos.

✔ Hasta 96 kilómetros saldrán 211 pesos.

Para los recorridos en carretera, en tanto, el nuevo esquema de tarifas se estableció:

✔ Un valor de 59 pesos para el segmento de 8 kilómetros.

✔ De 70 pesos para el viaje de 16 kilómetros.

✔ De 84 pesos para el recorrido de 24 kilómetros.

✔ De 88 pesos para el viaje de 28 kilómetros.

✔ De 94 pesos para el recorrido de 36 kilómetros.

✔ Por encima de los 100 pesos se encuentran los viajes de 44, 52 y 60 kilómetros que costarán 104, 128 y 139 pesos, respectivamente.