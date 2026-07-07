Sacar o renovar la licencia de conducir será más caro desde julio en todo el país. El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), oficializó un incremento en el costo de uno de los trámites obligatorios y previos que deben realizar todos los conductores antes de presentarse en los centros de emisión.

La medida responde a la necesidad de actualizar las tasas administrativas frente al incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios del mercado, como señala la disposición 202/2026 publicada en el boletín oficial. De esta manera, el impacto económico se trasladará de forma directa al bolsillo de los ciudadanos que necesiten habilitar su registro para particulares o profesionales.

¿Qué trámite aumenta y por qué es obligatorio?

El incremento dispuesto por las autoridades nacionales recae directamente sobre el Formulario CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito). Este documento funciona como un elemento registral único y válido en todo el territorio. Su función principal es cruzar información para verificar de forma previa si el solicitante cuenta con inhabilitaciones para conducir, informes de infracciones pendientes o sanciones penales vinculadas al tránsito.

Por ley, la presentación y el pago de este certificado son de carácter obligatorio. Ninguna jurisdicción del país puede otorgar, renovar, modificar el domicilio o ampliar la clase de una Licencia Nacional de Conducir sin que el ciudadano haya tramitado y abonado previamente este documento de antecedentes.

El incremento dispuesto por las autoridades nacionales recae directamente sobre el Formulario CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito) Foto: archivo.

¿Cuánto costará el trámite obligatorio de la licencia de conducir?

Según la nueva normativa dictada por la dirección ejecutiva de la ANSV, la cantidad de “Módulos ANSV” (la unidad de medida que se utiliza para fijar el valor de las consultas vehiculares) asignados al formulario CENAT se elevó de 1768 a 2030 unidades.

Con esta adecuación de los módulos, el valor final actual del formulario CENAT pasa a ser de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 10.150).

Este nuevo cuadro tarifario comenzará a regir de forma inmediata a partir de su publicación oficial y se aplicará en cada una de las dependencias encargadas de procesar las licencias.

¿A quiénes afecta esta suba del Gobierno?

La modificación de la tarifa abarca un espectro muy amplio de conductores cotidianos y profesionales, convirtiéndose en un dato clave de servicios para los usuarios de servicios automotores. La presentación del formulario con el nuevo valor de $ 10.150 se exigirá para: