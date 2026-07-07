El estado de Florida advierte a los conductores sobre las sanciones estrictas que se aplicarán para quienes sean condenados por conducir bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas (DUI, por sus siglas en inglés).

Entre las consecuencias previstas, se encuentra la revocación de la licencia de conducir por un período de al menos 180 días, aunque el plazo puede aumentar en función de la gravedad del caso o los acontecimientos.

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), las sanciones afectarán también otros aspectos de la vida cotidiana.

En qué casos Florida puede suspender o revocar la licencia de conducir por infringir leyes DUI

Según lo indican las autoridades, una persona comete una infracción por DUI cuando conduce con sus facultades normales afectadas por el consumo de alcohol (0.08 o más) sustancias químicas o sustancias controladas.

Luego de recibir una condena, la licencia puede ser revocada durante distintos períodos, según el historial del conductor.

La licencia de conducir puede ser revocada al infringir las leyes sobre DUI. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

Suspensión de al menos 180 días: en qué casos se aplica esta medida

Los períodos mínimos de revocación que establece la ley son los siguientes

Primera condena sin lesiones corporales: revocación mínima de 180 días y máxima de un año

Primera condena con lesiones corporales: revocación mínima de tres años

Segunda condena dentro de los cinco años posteriores a la primera: revocación mínima de cinco años

Segunda condena cinco años o más después de la primera: se aplican los mismos períodos previstos para una primera condena

Tercera condena dentro de los diez años posteriores a la segunda: revocación mínima de 10 años

Tercera condena diez años o más después de la segunda: se aplican los mismos períodos que para una primera condena

Cuarta condena, sin importar cuándo ocurrieron las anteriores: revocación permanente obligatoria

Homicidio involuntario por DUI: revocación permanente obligatoria

DUI con lesiones corporales graves u homicidio vehicular: revocación mínima de tres años