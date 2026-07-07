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El estado de Florida advierte a los conductores sobre las sanciones estrictas que se aplicarán para quienes sean condenados por conducir bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas (DUI, por sus siglas en inglés).
Entre las consecuencias previstas, se encuentra la revocación de la licencia de conducir por un período de al menos 180 días, aunque el plazo puede aumentar en función de la gravedad del caso o los acontecimientos.
De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), las sanciones afectarán también otros aspectos de la vida cotidiana.
En qué casos Florida puede suspender o revocar la licencia de conducir por infringir leyes DUI
Según lo indican las autoridades, una persona comete una infracción por DUI cuando conduce con sus facultades normales afectadas por el consumo de alcohol (0.08 o más) sustancias químicas o sustancias controladas.
Luego de recibir una condena, la licencia puede ser revocada durante distintos períodos, según el historial del conductor.
Suspensión de al menos 180 días: en qué casos se aplica esta medida
Los períodos mínimos de revocación que establece la ley son los siguientes
- Primera condena sin lesiones corporales: revocación mínima de 180 días y máxima de un año
- Primera condena con lesiones corporales: revocación mínima de tres años
- Segunda condena dentro de los cinco años posteriores a la primera: revocación mínima de cinco años
- Segunda condena cinco años o más después de la primera: se aplican los mismos períodos previstos para una primera condena
- Tercera condena dentro de los diez años posteriores a la segunda: revocación mínima de 10 años
- Tercera condena diez años o más después de la segunda: se aplican los mismos períodos que para una primera condena
- Cuarta condena, sin importar cuándo ocurrieron las anteriores: revocación permanente obligatoria
- Homicidio involuntario por DUI: revocación permanente obligatoria
- DUI con lesiones corporales graves u homicidio vehicular: revocación mínima de tres años
Es importante destacar que, en estos casos, además de la revocación de la licencia de conducir pueden aplicarse multas económicas, sanciones penales, confiscaciones de vehículo o incluso la obligación de asistir a una escuela sobre DUI.