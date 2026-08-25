El Banco Santa Fe confirmó qué sucederá con los clientes que tengan que pagar el resumen de sus tarjetas de crédito antes de cobrar sus haberes. La definición llegó después de que la entidad modificara la fecha de un próximo vencimiento y surgieran reclamos entre sus clientes.

La fecha que inicialmente estaba prevista para el 4 de septiembre fue adelantada al 1°, una modificación que generó particular preocupación entre trabajadores estatales y jubilados que reciben sus ingresos después de los primeros días del mes.

Banco Santa Fe: qué decidió sobre los clientes que cobran después

El cambio en el calendario de vencimientos generó consultas porque algunos clientes podían encontrarse con que la fecha de pago de la tarjeta llegaba antes que la acreditación de sus haberes.

El Banco Santa Fe confirmó qué sucederá con los clientes que tengan que pagar el resumen de sus tarjetas de crédito antes de cobrar sus haberes. (Foto: Wikimedia Commons - Pablo D. Flores) Wikimedia Commons (Pablo D. Flores)

El tema tomó relevancia entre empleados de la Administración Pública, del Poder Judicial y jubilados, sectores cuyos ingresos pueden acreditarse luego del comienzo de cada mes.

Frente a los reclamos, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, intervino ante las autoridades del banco. El funcionario solicitó que se revisara la modificación y que la situación no derivara en cargos adicionales para quienes todavía no hubieran cobrado .

La respuesta del banco sobre los intereses

Finalmente, el Banco Santa Fe confirmó que no cobrará intereses a los clientes cuyo vencimiento se produzca antes de la acreditación de sus haberes.

La aclaración alcanza a quienes se encuentren afectados por el desfasaje entre ambas fechas. Por lo tanto, el adelantamiento del vencimiento no debería traducirse en un costo financiero para esos clientes.

La entidad también anticipó un cambio para los períodos siguientes: los próximos vencimientos serán adecuados al cronograma de pagos de la Administración Pública, según informó el banco.

Los datos que deben conocer los clientes son:

Vencimiento que estaba previsto: 4 de septiembre.

Fecha que fue informada posteriormente: 1° de septiembre.

Intereses: no se cobrarán a quienes deban pagar antes de recibir sus haberes.

Próximas fechas: serán adecuadas al cronograma de pagos de la Administración Pública.

Qué revisar en la tarjeta de crédito

Ante el cambio, los clientes del Banco Santa Fe deben consultar el resumen correspondiente para verificar la fecha de vencimiento que aparece registrada.

La aclaración resulta especialmente relevante para quienes reciben sus haberes después del 1° de septiembre. En esos casos, el banco confirmó que no aplicará intereses por el desfasaje entre el vencimiento y la fecha de cobro.

La entidad también indicó que adecuará los próximos vencimientos al calendario de acreditación de haberes de la Administración Pública, una medida que apunta a evitar que la fecha de pago de las tarjetas vuelva a quedar por delante de los días de cobro.