El PAMI renovó su listado oficial de hospitales y clínicas propias para abril de 2026, una red de centros de salud que ofrece atención gratuita, especializada y sin copagos para más de cinco millones de afiliados en todo el país. Estos establecimientos funcionan con tecnología de última generación y equipos médicos capacitados en el cuidado de adultos mayores, garantizando un servicio integral y accesible. Para la mayoría de los centros es obligatorio contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista del afiliado. Una vez cargada en el sistema, se puede gestionar el turno de manera digital o presencial según cada establecimiento. El PAMI confirmó la siguiente lista oficial de centros médicos disponibles en abril de 2026: