El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una opción voluntaria que permite a los ciudadanos integrarse a las Fuerzas Armadas y contribuir a la defensa nacional. Los soldados llevan a cabo funciones tácticas, logísticas y administrativas en diversas unidades y dependencias militares, recibiendo formación e instrucción especializada. El Gobierno Nacional oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV) para que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años puedan inscribirse, completar sus estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Las personas nacidas en 2008 ya se encuentran dentro del rango de edad para registrarse. Para ingresar, es necesario cumplir requisitos específicos y aprobar un curso de admisión. La inscripción permanece disponible durante todo el año. Los interesados deben acudir al Centro de Incorporación Zonal más cercano o establecer contacto a través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa. Además, es necesario presentar diversos documentos de manera personal en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Estos son: De acuerdo a los valores establecidos para diciembre de 2025: Es importante considerar que estos valores reflejan la situación actual y pueden estar sujetos a modificaciones futuras. El Gobierno Nacional también anunció que se implementarán programas de orientación y apoyo para los jóvenes que se inscriban en el Servicio Militar Voluntario. Estos programas incluirán asesoramiento sobre opciones educativas y laborales, así como talleres de desarrollo personal y habilidades técnicas que facilitarán la reintegración a la vida civil tras completar el servicio. Asimismo, se prevé la creación de un sistema de incentivos para aquellos que finalicen el SMV, que incluirá beneficios como acceso a becas educativas y oportunidades de empleo en el sector público. Esta medida busca fomentar la participación de los jóvenes en la defensa nacional y contribuir a su desarrollo integral.