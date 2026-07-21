El error que muchos cometen al intentar ahorrar combustible con el aire acondicionado.

A la hora de ahorrar combustible, muchos conductores se hacen la misma pregunta: ¿es mejor usar el aire acondicionado o bajar las ventanillas? La respuesta no es tan simple como parece. Si bien el climatizador requiere energía del motor, viajar con las ventanas abiertas también puede aumentar el consumo, especialmente en rutas y autopistas.

Aunque existe la creencia de que el aire acondicionado dispara el consumo de nafta, especialistas en mecánica y distintas pruebas realizadas por organismos internacionales muestran que la diferencia no siempre es tan grande y que, en determinadas situaciones, incluso puede resultar más eficiente que viajar con las ventanas abiertas.

¿El aire acondicionado aumenta el consumo de combustible?

Sí, pero el incremento suele ser reducido cuando se circula por rutas o autopistas.

El sistema de climatización funciona gracias a un compresor, una pieza que utiliza la energía generada por el motor para hacer circular el gas refrigerante por todo el circuito. Ese esfuerzo extra implica un leve aumento en el consumo de combustible.

Sin embargo, distintos ensayos realizados por el Automóvil Club Alemán (ADAC) indican que, a una velocidad cercana a los 100 km/h, utilizar el aire acondicionado incrementa el consumo en aproximadamente 0,3 litros cada 100 kilómetros, una diferencia que suele pasar prácticamente desapercibida durante un viaje.

En ciudad el impacto puede ser mayor

La situación cambia cuando el vehículo circula por calles urbanas, donde las detenciones, aceleraciones y bajas velocidades hacen trabajar más al sistema de climatización.

En ese contexto, el consumo puede aumentar hasta un 20%, lo que equivale aproximadamente a 1 litro adicional cada 100 kilómetros en un auto que normalmente consume unos 5 litros cada 100 km.

¿El aire acondicionado aumenta el consumo de combustible? Freepik.

¿Conviene bajar las ventanillas en la autopista?

Muchos conductores creen que abrir las ventanillas siempre ayuda a ahorrar combustible, pero en rutas y autopistas ocurre lo contrario.

Cuando el vehículo circula a alta velocidad, el aire que ingresa por las ventanas modifica la aerodinámica del auto y aumenta la resistencia al avance. Como consecuencia, el motor necesita realizar un mayor esfuerzo para mantener la velocidad.

De acuerdo con pruebas del ADAC, conducir a 100 km/h con las dos ventanillas delanteras abiertas puede incrementar el consumo en 0,2 litros cada 100 kilómetros respecto de hacerlo con las ventanillas cerradas.

A velocidades más elevadas, como 120 o 130 km/h, el impacto es aún mayor y el consumo extra puede llegar a 0,5 litros cada 100 kilómetros, dependiendo del vehículo.

¿Qué conviene usar para gastar menos combustible?

La recomendación cambia según el tipo de camino:

En ciudad (menos de 80 km/h): abrir las ventanillas suele ser la opción más eficiente, ya que la resistencia del aire es mínima y el impacto sobre el consumo prácticamente no se percibe.

En rutas y autopistas: es preferible viajar con las ventanillas cerradas y utilizar el aire acondicionado, ya que el aumento del consumo es similar o incluso menor que el provocado por la pérdida de aerodinámica.

Además del consumo, viajar con las ventanillas cerradas reduce el ruido del viento, mejora el confort de los ocupantes y evita las turbulencias dentro del habitáculo, especialmente en trayectos largos.

La mejor opción depende de la velocidad

En términos generales, a baja velocidad conviene abrir las ventanillas, mientras que en autopistas y rutas resulta más conveniente utilizar el aire acondicionado.

De esta manera, además de mantener una temperatura agradable en el interior del vehículo, se evita el aumento del consumo que genera la resistencia del aire al circular con las ventanas abiertas a velocidades elevadas.