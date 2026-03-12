El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró un nuevo Centro de Diagnóstico en Villa Urquiza, el cual ofrece estudios especializados. En su discurso de inauguración, el jefe de gobierno, Jorge Macri, hizo hincapié en que este lugar tendrá como prioridad a los ciudadanos porteños y se les cobrará a los extranjeros. El Centro de Diagnóstico está ubicado en la calle Galván 3463 y cuenta con las siguientes características: Los porteños podrán acercarse a la sede de lunes a viernes de 8 a 16 horas para acceder al servicio médico que necesite. Jorge Macri brindó un discurso en la inauguración del Centro de Diagnóstico acompañado por el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós y el director del SAME, Alberto Crescenti. Allí se refirió a la modalidad del Centro de Diagnóstico. “Organizamos un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”, introdujo. Luego se refirió a los extranjeros: “Además pusimos un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad. Personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer un tour sanitario que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó. La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”. En este sentido, se les cobrará a los extranjeros que quieran acceder a un servicio médico del centro. Cabe destacar que del Centro de Diagnóstico se beneficiarán más de 500 mil vecinos repartidos en la zona de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales gracias a la diversidad de estudios especializados.