La NASA pondrá en marcha la misión Artemis II que marcará el regreso de humanos a la Luna y este miércoles despegará la nave Orión con cuatro astronautas. Para uno de ellos, será la primera experiencia en el espacio exterior. El objetivo central de la NASA con el proyecto Artemis es regresar a la Luna y estudiar el territorio espacial para futuras misiones que podrían incluir la llegada a Marte. Sin embargo, uno de los datos más llamativos de la misión espacial que despegará este miércoles 1 de abril es que uno de los cuatro astronautas viajará por primera vez sobre los límites de la órbita terrestre. La tripulación conformada por la NASA para Artemis II combina astronautas con experiencia en vuelos espaciales y operaciones complejas. Además, tres integrantes son oriundos de Estados Unidos y uno de Canadá. Jeremy Hansen será especialista de misión y su inclusión, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, es uno de los puntos más curiosos de la misión Artemis II de la NASA. A diferencia de sus compañeros, Jeremy Hansen nunca viajó al espacio. No obstante, cuenta con amplia experiencia en entrenamiento y operaciones de misión ya que fue piloto de combate y trabajó como capcom en el Centro de Control de Houston. Hansen fue elegido astronauta en 2009 y se especializó en formación espacial. A su vez, participó en programas internacionales como CAVES de la ESA y la misión submarina NEEMO 19. En el año 2017 se convirtió en el primer canadiense en liderar una clase de astronautas de la NASA y durante la misión Artemis II se encargará de coordinar diferentes tareas. En tanto, Jeremy Hansen se convertirá en el primer astronauta de Canadá en sobrevolar la Luna a bordo de una misión espacial de la NASA.