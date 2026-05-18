La agencia ha realizado proyecciones que indican que para 2050, el nivel del mar en California podría incrementarse entre 15 y 37 centímetros respecto al año 2000. Este incremento sería resultado del derretimiento de glaciares, la pérdida de hielo y el calentamiento del mar. Un estudio llevado a cabo por la NASA, centrado en California, ha evaluado cómo el movimiento del terreno costero puede influir en el aumento del nivel del mar, evidenciando que el suelo puede presentar elevaciones o hundimientos de varios centímetros, lo cual podría implicar un riesgo futuro para las comunidades costeras. No obstante, la NASA ha señalado que existen regiones donde estas cifras pueden ser más altas debido a diversos factores naturales o humanos; los datos del hallazgo ya están tomándose en cuenta en los planes de adaptación que el estado está desarrollando. Los investigadores de JPL y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emplearon un radar satelital junto con datos GNSS para realizar un análisis detallado de más de 1,600 kilómetros de costa, identificando tanto hundimientos como elevaciones del terreno. Por otra parte, existen zonas dentro de California donde el fenómeno es inverso, ya que el terreno se eleva. Un ejemplo de ello es la cuenca de Santa Bárbara, que ha estado recuperándose desde el año 2018 y Long Beach, donde las actividades petroleras contribuyen al levantamiento del suelo. Mediante esta técnica, en la Bahía de San Francisco -específicamente en San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island- se han detectado hundimientos sostenidos que superan los 10 milímetros por año, lo cual podría resultar en un aumento local del nivel del mar que podría superar los 45 centímetros. En el Valle Central, la NASA ha observado hundimientos de hasta 20 centímetros debido a la extracción de agua subterránea, un fenómeno que también se ha manifestado en Santa Clara, Santa Ana y Chula Vista. En sectores de Los Ángeles y San Diego, las proyecciones sugieren la posibilidad de hundimientos de hasta 40 centímetros, lo que exigirá un monitoreo constante. Sin embargo, los especialistas han indicado que realizar estimaciones precisas es extremadamente complejo debido a la incertidumbre relacionada con la actividad humana.