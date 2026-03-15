El potus es una de las plantas más comunes en los hogares argentinos. Su aspecto decorativo, su resistencia y la facilidad para mantenerla la transformaron en una de las especies preferidas, especialmente entre quienes recién comienzan a incorporar plantas dentro de la casa. Sin embargo, su popularidad no se debe únicamente a su valor estético. Distintos estudios científicos analizaron el rol que algunas plantas pueden cumplir en los ambientes cerrados, y el potus aparece entre las especies con potencial para contribuir a mejorar la calidad del aire. Esta planta, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, se caracteriza por adaptarse con facilidad a distintos espacios del hogar y por requerir cuidados mínimos. El potus fue incluido en un estudio realizado por la NASA en 1989, que analizó el comportamiento de diferentes plantas en espacios cerrados y su capacidad para reducir ciertos contaminantes presentes en el ambiente. Según la investigación, algunas especies pueden ayudar a disminuir la presencia de compuestos orgánicos volátiles, sustancias que suelen encontrarse en interiores y que provienen de pinturas, muebles o productos de limpieza. El mecanismo que permite este proceso se conoce como absorción a través de las hojas. Mediante el intercambio natural de gases, la planta captura parte de estos compuestos del aire. Además, el sustrato donde crece la planta también cumple un papel importante. En la tierra habitan bacterias y hongos que colaboran en la descomposición de estas sustancias, lo que refuerza el proceso natural de purificación. Una de las razones por las que el potus es tan elegido es su gran capacidad de adaptación. Puede crecer tanto en macetas como en formato colgante o enredado en soportes. Aun así, para favorecer su desarrollo se recomienda ubicarlo en un lugar donde reciba luz natural indirecta. La exposición directa al sol no suele ser necesaria y, en algunos casos, puede dañar sus hojas. En cuanto al riego, esta planta no exige demasiados cuidados. Lo más recomendable es mantener la humedad rociando ligeramente sus hojas con un pulverizador y regarla cuando el sustrato comience a secarse. Aunque el potus es una especie muy popular en interiores, es importante tener en cuenta una advertencia. Todas las partes de la planta contienen cristales de oxalato de calcio, una sustancia que puede provocar irritación en la boca, garganta y estómago si se ingiere. Por este motivo se recomienda evitar que niños pequeños o mascotas consuman sus hojas y mantenerla en un lugar donde no esté al alcance.