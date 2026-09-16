La convocatoria nacional ofrece capacitación y estabilidad económica para quienes buscan nuevas oportunidades.

La convocatoria nacional que lleva a cabo de forma permanente la Fuerza Aérea de Argentina abre las puertas a miles de jóvenes que buscan estabilidad económica y formación profesional. La propuesta permite incorporarse a una fuerza nacional bajo un esquema rentado de dos años de duración.

La iniciativa combina instrucción táctica con un haber mensual asegurado e ingreso directo al sistema formal. Sin embargo, acceder a estos puestos requiere cumplir con una serie de pautas contractuales y de edad bastante precisas.

Cabe destacar que el proceso de inscripción para Soldados Voluntarios se encuentra abierto de forma permanente, por lo que aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos y busquen anotarse durante el transcurso de septiembre tendrán la posibilidad hacerlo siguiendo un sencillo procedimiento .

Cuáles son los requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario de la Fuerza Aérea

La inscripción está dirigida exclusivamente a ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, que tengan entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción.

Asimismo, es indispensable contar con los estudios primarios completos y no registrar antecedentes penales o contravencionales .

Aunque la convocatoria admite personas solteras con hijos o familiares a cargo, la evaluación de ingreso exige superar una instancia clave. Los aspirantes deben cumplir estrictamente con las siguientes pautas:

Rango etario: Tener de 18 a 24 años cumplidos al inicio del curso.

Nivel educativo: Presentar certificado de estudios primarios aprobados.

Evaluación médica: Aprobar el examen psicofísico definitivo estipulado por la institución.

Cumplimentados estos filtros, el postulante queda habilitado para firmar su primer acta de incorporación. Cabe destacar que no existen intermediarios y todo el trámite es completamente gratuito.

Qué sueldo y beneficios cobran los soldados en la Fuerza Aérea Argentina

Al culminar y aprobar el período de admisión, el voluntario pasa a desempeñarse en relación de dependencia. Esto le garantiza percibir un haber mensual regular junto con el cobro del aguinaldo correspondiente .

El contrato inicial se firma por un plazo fijo de dos años. Durante ese tiempo, los integrantes cuentan con aportes jubilatorios transferibles al ámbito privado y cobertura médica mediante obra social.

Finalizado el ciclo de 24 meses, las autoridades evalúan el desempeño del soldado. Si la confirmación es favorable, el compromiso puede renovarse por única vez hasta alcanzar el límite máximo de 28 años de edad.

Dónde presentar la documentación para anotarse en las brigadas aéreas

Los trámites deben realizarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal más cercano al domicilio del interesado. Las Sedes están distribuidas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano como en distintos puntos del interior del país.

Para formalizar el pedido hay que entregar la ficha de inscripción con foto color, fotocopia de DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y certificado del último nivel educativo alcanzado. Entre las dependencias habilitadas se destacan:

Buenos Aires: Edificio Cóndor (CABA), I Brigada Aérea (El Palomar), Base Aérea (Morón) y VII Brigada (Moreno).

Interior: Unidades en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Misiones, entre otras provincias.

Toda la documentación debe estar actualizada para evitar demoras en la validación del legajo. Con la presentación completa, el candidato queda a la espera del llamado para el examen médico definitivo.