Arqueólogos encuentran el mayor tesoro de la Civilización Humana: contradice la cronología tal como la conocemos,

En esta noticia Lo que encontraron y por qué importa

Un equipo de la Universidad Ateneo de Manila realizó uno de los hallazgos arqueológicos más disruptivos de los últimos años. En excavaciones llevadas a cabo en Filipinas, Indonesia y Timor-Leste , encontró evidencias concretas de que hace al menos 4.000 años existió en el Sudeste Asiático una tecnología marítima avanzada capaz de sostener viajes por mar abierto.

El estudio se publicó en el Journal of Archaeological Science y sus conclusiones desafían directamente la cronología establecida sobre el desarrollo tecnológico de la civilización humana.

Lo que encontraron y por qué importa

Los arqueólogos hallaron herramientas de piedra, anzuelos, restos de especies marinas de profundidad como atunes y tiburones, y señales de procesamiento vegetal orientado a la extracción de fibras.

Estas fibras se usaban para fabricar cuerdas, redes y amarras , elementos esenciales para construir embarcaciones y realizar pesca en alta mar.

Entre los objetos recuperados también se identificaron pesos de red y argollas, lo que confirma que se trataba de una pesca pelágica especializada.

Este tipo de pesca requiere conocimiento de las rutas migratorias de los peces y dominio del entorno marino abierto, no una simple subsistencia costera.

Para los investigadores, el conjunto de pruebas indica que los habitantes de la región no eran nómadas a la deriva.

Por el contrario, eran navegantes experimentados con planificación, conocimiento de mareas y capacidad técnica para construir embarcaciones con materiales orgánicos unidos con sogas vegetales.

En este contexto, el hallazgo replantea el origen de las migraciones austronesias, ese proceso que hace 4.000 años llevó a grupos humanos a dispersarse por el Pacífico y el Índico.

Según el equipo científico, esos viajes no fueron producto del azar ni de balsas improvisadas, sino el resultado de una base tecnológica sofisticada que ya existía en la región.

Estas fibras se usaban para fabricar cuerdas, redes y amarras, elementos esenciales para construir embarcaciones y realizar pesca en alta mar. Journal of Archaeological Science

Sin embargo, lo que más sacude a la comunidad científica es la implicancia geográfica del descubrimiento. El estudio cuestiona la visión tradicional que ubicaba el origen del desarrollo tecnológico casi exclusivamente en África y Europa durante la Edad de Piedra.

Las pruebas apuntan al Sudeste Asiático Insular como un centro de innovación marítima de primer orden durante la prehistoria, un rol que la historia convencional le había negado hasta ahora.

Si bien los autores advierten que el trabajo continúa y que se necesitan más excavaciones para consolidar las conclusiones, los datos actuales son suficientes para forzar una revisión de los libros de historia.