Descubren una fortaleza perdida del Antiguo Egipto. (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto).

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha revelado, el 11 de octubre de 2025, el reciente hallazgo de una fortaleza militar del Antiguo Egipto en la región de Sheikh Zayed, al norte del Sinaí.

Se trata de una construcción monumental que data de hace unos 3500 años y que formó parte del sistema defensivo conocido como la Ruta de la Guerra de Horus. Esta red de fortificaciones servía para proteger las fronteras orientales del país y asegurar las rutas estratégicas que unían Egipto con Palestina.

Según los expertos, la magnitud del descubrimiento lo convierte en uno de los más importantes de las últimas décadas. La fortaleza, de aproximadamente 8000 metros cuadrados, es tres veces mayor que la hallada en el mismo sitio en los años 80 y ofrece una nueva mirada sobre la organización militar y la ingeniería de defensa del antiguo Egipto.

Descubren una fortaleza perdida del Antiguo Egipto. (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto). Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Cómo era la antigua fortaleza militar egipcia y por qué era tan importante

La fortaleza militar ha sido un elemento fundamental en una era de expansión y afirmación del poder faraónico. Esta edificación formaba parte del intrincado sistema de defensa de las Fortalezas del Este.

Posee murallas que superan los 100 metros de longitud, torres defensivas y una planificación que evidencia un entendimiento sofisticado del terreno y de la estrategia militar.

Además, las investigaciones iniciales han indicado que el castillo constituyó un punto estratégico para proteger las rutas comerciales y militares dirigidas hacia Asia.

Descubren una fortaleza perdida del Antiguo Egipto. (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto). Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

El hallazgo de la fortaleza en Tel Kharouba

El descubrimiento tuvo lugar en el sitio arqueológico de Tel Kharouba, donde la misión enfrentó considerables desafíos debido a las dunas móviles que cubrían una gran parte de la región. Durante las excavaciones se identificaron la muralla sur, once torres de defensa, un muro interno de 75 metros y una zona residencial destinada a soldados.

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