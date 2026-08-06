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Perder el pasaporte antes de un viaje es sin dudas uno de los problemas que mayores dolores de cabeza puede generar, especialmente cuando el vuelo está a pocos días.

En esos casos, en Argentina se ofrece la posibilidad de realizar un trámite exprés, que permite gestionar de manera rápida un nuevo documento, en tan solo 96 horas, aunque eso implique pagar una tarifa más elevada.

El RENAPER, en este aspecto, es la entidad gubernamental encargada de mantener vigente una modalidad de emisión acelerada para quienes necesitan el pasaporte con urgencia.

Además del trámite regular existen opciones exprés y al instante, cada una con distintos plazos de entrega y costos. Conoce cuáles son los valores oficiales que rigen durante agosto de 2026, según el sitio oficial del RENAPER.

Cuánto cuesta el pasaporte exprés si necesitás recibirlo en 96 horas

Quienes pierdan su pasaporte y necesiten un nuevo ejemplar dentro de las 96 horas hábiles deberán solicitar el pasaporte exprés.

El costo oficial de este trámite es de $200.000 , el doble del valor del pasaporte regular.

El costo oficial del "pasaporte exprés", que permite obtenerlo en hasta 96 horas hábiles, es de 200.000 pesos. (Fuente: Shutterstock)

Para quienes requieran una entrega aún más rápida, también está disponible el pasaporte al instante, que se entrega dentro de las seis horas desde el inicio del trámite en oficinas habilitadas.

Todos los precios del pasaporte argentino vigentes en agosto de 2026

Los valores oficiales establecidos por el RENAPER son los siguientes:

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte exprés ( 96 horas hábiles ): $200.000.

Pasaporte al instante (hasta 6 horas): $330.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000.

Documento de viaje para apátridas: $100.000.

Documento de viaje para refugiados: $100.000.

En caso de errores u omisiones atribuibles al organismo y comprobables dentro de los 90 días de la entrega, la reposición no tiene costo.

Qué otros trámites del RENAPER también aumentaron de precio

Además del pasaporte, el RENAPER mantiene actualizados los valores para distintos trámites vinculados al DNI.

El DNI regular cuesta $10.000, mientras que el DNI exprés, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, tiene un valor de $26.000.

También continúan disponibles el DNI 24 horas, por $41.000, y el DNI al instante, que cuesta $57.000 y puede tramitarse únicamente en oficinas habilitadas. Cabe recordar que quienes hayan abonado un trámite de DNI o pasaporte antes del 6 de marzo de 2026 no deberán pagar diferencias respecto de las tarifas actuales.