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Estados Unidos mantiene un mecanismo que habilita a determinadas personas ingresar legalmente sin una visa americana tradicional.
No obstante, este formulario no está disponible para todos y solo alcanza a quienes cumplan los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.
¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?
El Formulario DSP-150, también conocido como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, es un documento emitido por el Gobierno de Estados Unidos que permite a determinados ciudadanos ingresar legalmente sin necesidad de tramitar una visa americana tradicional para ciertos viajes.
La tarjeta combina la función de documento de identificación y autorización migratoria para realizar viajes temporales bajo las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.
No reemplaza a una visa para todos los casos y su uso está sujeto a limitaciones específicas relacionadas con el motivo del viaje, el tiempo de permanencia y la zona autorizada.
¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos con el Formulario DSP-150?
El beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que obtengan una Border Crossing Card válida y cumplan con todos los requisitos migratorios exigidos por el Gobierno estadounidense.
Para utilizar este documento es necesario:
- Obtener el Formulario DSP-150 (Border Crossing Card) aprobado.
- Cumplir con las condiciones migratorias establecidas por Estados Unidos.
- Utilizar la tarjeta únicamente bajo las modalidades permitidas por la normativa vigente.
- Respetar los límites de permanencia y circulación autorizados por las autoridades.
¿El DSP-150 reemplaza completamente a la visa americana?
No. Aunque permite el ingreso legal sin una visa americana tradicional en determinados casos, el DSP-150 no sustituye todos los tipos de visas.
Su utilización está limitada a las condiciones fijadas por el Gobierno de Estados Unidos y no habilita cualquier clase de viaje ni cualquier período de permanencia.
Por ese motivo, quienes planeen ingresar al país deben verificar previamente si este documento resulta suficiente para su situación particular o si necesitan solicitar otro tipo de autorización migratoria.
Cómo obtener el Formulario DSP-150
La Border Crossing Card debe tramitarse mediante el procedimiento oficial establecido por las autoridades consulares de Estados Unidos.
Durante el proceso, los solicitantes deberán:
- Completar la solicitud correspondiente.
- Presentar la documentación requerida.
- Cumplir con los controles establecidos por las autoridades estadounidenses.
- Esperar la aprobación antes de utilizar el documento para ingresar al país.
Obtener el Formulario DSP-150 no elimina la obligación de cumplir con todas las normas migratorias vigentes, por lo que las autoridades mantienen la facultad de autorizar o rechazar el ingreso en cada cruce fronterizo.