En un contexto marcado por la preocupación ante una nueva temporada de incendios forestales, Córdoba anunció una fuerte inversión destinada a ampliar su capacidad de respuesta aérea frente a emergencias.

La provincia incorporó tres nuevas aeronaves especializadas que se sumarán a las tareas de prevención, combate del fuego, rescate y asistencia en distintos puntos del territorio. La adquisición demandó una inversión superior a los 14 millones de dólares y posiciona al distrito entre los más preparados del país para enfrentar este tipo de contingencias.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora durante el acto por el Día del Bombero Voluntario.

Qué aeronaves incorporó Córdoba

La nueva inversión incluyó la compra de un avión hidrante Air Tractor AT-802 Biplaza y dos helicópteros Airbus H-125.

Con estas incorporaciones, la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) pasa a contar con un total de 11 aeronaves especializadas destinadas a combatir incendios forestales y asistir en situaciones de emergencia.

Según indicaron desde el Gobierno provincial, el objetivo es reforzar la capacidad operativa antes de los meses de mayor riesgo y mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales focos ígneos.

Alerta ambiental por riesgo de incendios

La llegada de las nuevas unidades coincide con la entrada en vigencia del Estado de Alerta Ambiental dispuesto por el Ministerio de Seguridad de Córdoba.

La medida regirá desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre y establece la prohibición de encender fuego en tierras públicas, además de restringir actividades que puedan provocar incendios.

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Los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil advierten sobre un escenario complejo para los próximos meses debido a la sequía, las heladas tempranas, temperaturas superiores a los valores históricos y la acumulación de material combustible en diversas regiones de la provincia.

El mensaje de Llaryora

Durante la presentación, el gobernador destacó que la inversión busca proteger tanto a los brigadistas como a la población.

“ Cada helicóptero y cada avión que incorporamos tiene el propósito de proteger las vidas de los bomberos mientras protegen a la comunidad ”, sostuvo.

Además, afirmó que el nuevo equipamiento consolida a Córdoba como la provincia con mayor capacidad de ataque aéreo contra incendios en el país.

En el marco de la celebración del Día del Bombero Voluntario, el Gobierno provincial entregó asistencia económica a distintos cuarteles de la provincia.

Los aportes oscilaron entre los 18 y los 30 millones de pesos por institución, con montos definidos según la capacidad operativa de cada cuerpo y las características de las localidades donde prestan servicio.

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Cómo quedó conformada la flota aérea de Córdoba

Tras la incorporación de las nuevas unidades, la flota aérea provincial quedó integrada por:

Cuatro aviones Air Tractor destinados al combate de incendios.

Un Air Tractor Fire Boss Biplaza para lucha contra el fuego e instrucción de pilotos.

Cuatro helicópteros Airbus para rescate, traslado de brigadistas y combate de incendios.

Un avión vigía Cessna 206 para tareas de coordinación y apoyo táctico.

Con un total de 11 aeronaves especializadas, Córdoba fortalece uno de los sistemas de respuesta aérea más importantes de América Latina para la prevención y combate de incendios forestales.