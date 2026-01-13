La vicepresidente Victoria Villarruel visitó las zonas afectadas por los incendios forestales que se desencadenaron durante las últimas semanas en Chubut, mientras que el presidente Javier Milei omitió viajar a la provincia, y el hecho desencadenó otra oleada de cruces con la Casa Rosada.

Actualmente, El Cronista pudo confirmar que Villarruel reside en Monte Hermoso, una localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires, en sus días de descanso. Pero antes, durante el fin de semana se tomó un tiempo para visitar Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos focos de incendio en la Patagonia, y luego le dedicó una publicación a denunciar los hechos en redes sociales.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma gratuita”, lamentó en la publicación. También pidió “una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego“, una daga directa al manejo que gestiona actualmente el Gobierno Nacional.

“El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado“, agregó Villarruel.

Mientras que el mandatario libertario termina de delinear su agenda internacional, que estará sobrecargada para el fin de semana, y se prepara para desembarcar en Córdoba este jueves, desde el Gobierno definieron no programar un paso de Milei por Chubut esta semana. En cambio, el ministro de Interior, Diego Santilli, este miércoles volverá a la provincia incendiada junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para recorrer las áreas damnificadas.

“ Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego . No están al servicio de la ”alta política". Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden...“, retrucó el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, en redes sociales, para justificar la decisión de que Milei no viaje a conocer de primera mano el alcance del siniestro. El tweet fue compartido luego por el Presidente.

El jefe de Estado sí le dedicó una publicación en X para difundir los recursos que desplegó el Gobierno nacional través de la Agencia Federal de Emergencias del ministerio de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales, el ministerio de Defensa, de Capital Humano, el de Salud, Vialidad Nacional y Cancillería, que tramitó también la provisionalidades de recursos aéreos adicionales para Chile.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además, quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, publicó Milei días atrás.

Durante las últimas horas también había trascendido que Villarruel le había pedido al Gobierno la disposición de una aeronave para sobrevolar los incendios y que el Poder Ejecutivo se lo había rechazado, algo que desde el entorno de la vice niegan rotundamente como cierto y, en cambio, sostienen que no hubo comunicación entre ella y la Casa Rosada.

En Balcarce 50 ya no disimulan el distanciamiento con la excompañera de fórmula de Milei y en cambio dan por hecho que su accionar resulta una provocación: “No iba a tener la mejor recepción del mundo”, obvió una fuente allegada al primer mandatario que también evaluó su accionar como lo que haría cualquier “muerto político”.

La vice además pidió incorporar en el nuevo Código Penal que Milei incluyó en el temario de extraordinarias un agravamiento de las penas con cárcel efectiva para aquellos que incendien el fuego, algo que también sostuvo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en celebración de lo ya contemplado en el marco del proyecto que preparó la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich.