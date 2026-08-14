Tras más de siete décadas de extinción local producto de la caza furtiva y la pérdida de hábitat, el yaguareté volvió a poblar los Esteros del Iberá. Se trata de un hito en materia de conservación, ya que es la primera vez en la historia que se logra reintroducir a este gran felino en una región de la que había desaparecido por completo.

El proceso de recuperación fue impulsado durante más de una década por la Fundación Rewilding Argentina en conjunto con el Gobierno de Corrientes. La fase de liberación comenzó a materializarse formalmente en 2021, cuando los primeros ocho ejemplares fueron insertados en los humedales tras un riguroso trabajo de adaptación .

Los resultados del programa superaron las expectativas de los investigadores. Emiliano Donadio, director científico de la organización, confirmó que mediante el seguimiento con collares y cámaras de monitoreo ya lograron registrar a más de 50 yaguaretés transitando la zona, cifra que incluye tanto a los animales liberados como a las nuevas crías nacidas en libertad.

Para garantizar el éxito del proyecto, la iniciativa cuenta con un Centro de Reintroducción especializado. En ese predio, los animales atraviesan distintas etapas de preparación donde deben demostrar que mantienen intactos sus instintos para cazar, desplazarse y sobrevivir por sus propios medios, sin ningún tipo de dependencia de los seres humanos.

Rewilding Argentina

El regreso del mayor felino de América genera un impacto directo en todo el ecosistema correntino.

Al tratarse de un depredador tope, su reincorporación al hábitat modifica el comportamiento de otras especies, regula la fauna local y permite restaurar un equilibrio ecológico que llevaba casi un siglo interrumpido.

Tras el éxito alcanzado en el Iberá, el modelo de conservación ya comenzó a exportarse a otros puntos críticos del país. El objetivo de los especialistas es replicar la experiencia para recuperar la población de la especie en El Impenetrable chaqueño y en las yungas salteñas, territorios que aún conservan el hábitat adecuado para su desarrollo.