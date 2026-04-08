Pilotos de la Fuerza Aérea Argentina colaboran con instructores de la empresa estadounidense Top Aces en la fase inicial de puesta a punto del Sistema de Armas F-16 Fighting Falcon. Esta etapa precede al curso de entrenamiento para pilotos y personal técnico, programado durante abril. El programa establece diversas fases esenciales para la integración total de las aeronaves. La inicial consistió en la firma de contratos, seguida por la llegada en febrero de 2025 de la primera unidad, bautizada “Nº 25”. Esta se presentó en la VI Brigada Aérea de Tandil, Buenos Aires, y se destina exclusivamente al entrenamiento en tierra del personal técnico. Otro hito clave involucra la preparación de las instalaciones en el Área de Material Río IV y la VI Brigada Aérea de Tandil, proceso que continúa en marcha. El punto culminante ocurrió el 5 de diciembre de 2025, con la llegada de las primeras seis aeronaves al país. Posteriormente, en marzo de este año, se inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves (CICMA) F-16 en Tandil. Este centro representa un eje fundamental para lograr la autosuficiencia en el mantenimiento de la nueva flota de combate, garantizando su Capacidad Operacional Final (COF) a largo plazo. La empresa Top Aces se encargará del entrenamiento tanto de pilotos como de técnicos, permitiendo a la Fuerza Aérea alcanzar la capacidad operativa plena del sistema de armas con los estándares más elevados, alineados a los parámetros globales del F-16. Sus instructores, con amplia experiencia en la aeronave, transmitirán a los efectivos argentinos el conocimiento integral para operar el sistema. El plan de entrenamiento replica las demandas de las fuerzas aéreas más avanzadas que emplean F-16 en la actualidad. Así, formará a pilotos y técnicos para explotar al máximo las capacidades del sistema en cualquier escenario imaginable. Contratada por el gobierno de Estados Unidos bajo el programa Foreign Military Sales (FMS) —que cubre la entrega de equipos y expertise para el F-16 argentino—, todas las actividades siguen un cronograma fijo, cumplido sin inconvenientes. Este se centra en desarrollar capacidades completas, incorporando las aeronaves de forma progresiva y con el mayor profesionalismo. Cada fase arranca solo tras la finalización efectiva de la anterior. Lejos de limitarse a la adquisición de un caza, el programa F-16 marca la integración del sistema de armas más completo en Argentina en más de 50 años. Incluye la adopción de conocimientos, tecnologías novedosas, armamento y sensores, fortaleciendo la defensa aeroespacial de la Fuerza Aérea y transformando la ejecución de sus misiones operativas. Peace Condor es el programa oficial del gobierno de Estados Unidos, gestionado a través del Foreign Military Sales (FMS), para equipar a la Fuerza Aérea Argentina con 24 cazas F-16 Block 15 MLU modernizados. Incluye no solo la entrega de aeronaves, sino también entrenamiento avanzado, infraestructura, armamento, sensores y transferencia de tecnología, todo bajo un cronograma estricto que avanza por fases secuenciales para lograr la plena capacidad operativa.