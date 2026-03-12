La Armada Argentina confirmó que desplegará el destructor ARA Almirante Brown (D10) en el marco de una larga tradición de cooperación naval internacional con un país de América del Sur. El activo argentino será desplegado en Perú para participar del ejercicio Multinacional UNITASLXVII en septiembre del 2026. Este ejercicio es considerado uno de los eventos navales más importantes del hemisferio occidental porque se entrenan todo tipo de escenarios: desde operaciones marítimas combinadas hasta asistencia humanitaria y ciberespacio. En este sentido, Perú será el anfitrión en la edición LCVIII que se realizará entre el 13 y 21 de septiembre del 2026. El mismo contará con los siguientes ejercicios: En tanto el Ara Almirante Brown participará una vez más de un ejercicio multinacional y adiestramiento conjunto, lo que la convierte en uno de los activos marítimos más importante de la Flota del Mar argentina. El ARA Almirante Brown (D‑10) es un destructor de la Armada Argentina perteneciente a la clase MEKO 360H2, diseñado y construido en Alemania a principios de los años 80. Se trata de un buque grande, con un desplazamiento de alrededor de 3.600 toneladas y un tamaño de casi 126 metros, lo que lo posiciona como una de las unidades más importantes de la Flota de Mar. Su diseño permite modernizar sistemas y equipos sin afectar la estructura principal. El ARA Almirante Brown fue creado para cumplir una amplia variedad de misiones, entre ellas: Presenta un conjunto equilibrado de sistemas de armas, sensores y radares que le permiten detectar y enfrentar amenazas en distintos entornos. Si bien dispone de artillería, misiles y torpedos, su descripción general puede resumirse en que es un buque multipropósito capaz de operar tanto de manera independiente como en conjunto con otras unidades navales. Además, cuenta con capacidad aeronaval gracias a su hangar y plataforma de vuelo, lo que le permite operar helicópteros ligeros para tareas de exploración, enlace y apoyo a operaciones navales. Con estas características, se consolida como una pieza central del poder naval argentino desde su incorporación en 1983.