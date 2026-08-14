El Ministerio de Defensa avanza con una amplia renovación de los vehículos militares del Ejército de Tierra. A través del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), adjudicó diferentes contratos para incorporar todoterrenos, camiones de transporte logístico, cisternas, vehículos de autoescuela y talleres móviles.

Una de las operaciones más importantes contempla la adquisición de 320 todoterrenos por un total de 24 millones de euros. Los vehículos estarán basados en el Landtrek de Peugeot y serán adaptados a las necesidades militares por Iturri.

Las adjudicaciones, sin embargo, forman parte de un proceso mucho más amplio. El Ministerio de Defensa también prepara uno de sus grandes programas de compras de 2026: un contrato de más de 1.000 millones de euros destinado a renovar los camiones medios y pesados de transporte táctico del Ejército de Tierra.

Defensa compra 320 todoterrenos para el Ejército de Tierra: cómo serán los nuevos Landtrek

Defensa refuerza al Ejército: compra 320 todoterrenos y prepara un megacontrato de más de 1000 millones Shutterstock

La compra de los nuevos todoterrenos se dividió en dos contratos. Cada uno contempla 160 vehículos por 12 millones de euros, por lo que la operación permitirá sumar 320 unidades al Ejército de Tierra con una inversión conjunta de 24 millones.

La empresa adjudicataria es Iturri y el modelo elegido es el Landtrek, un vehículo que ya se encuentra en servicio en el Ejército. Las adquisiciones forman parte de un acuerdo marco por 180 millones de euros formalizado en septiembre de 2024.

El vehículo militar toma como base el Peugeot Landtrek. Aunque el modelo pertenece a la marca francesa, la plataforma fue diseñada por la compañía china Changan, que comercializa un vehículo equivalente en su mercado.

Iturri adapta la pickup de doble cabina para cumplir con las exigencias del Ministerio de Defensa. Entre las modificaciones aparece el motor que, según AESMIDE, es de diseño alemán, además de distintos cambios destinados específicamente al uso militar.

Los nuevos vehículos militares cuentan también con un techo metálico cerrado sobre la caja, protecciones delanteras y traseras y diferentes anclajes para transportar equipamiento propio del Ejército de Tierra, incluidos bidones de combustible.

El Landtrek incorpora además refuerzos en el chasis y en su estructura interna, junto con una suspensión mejorada para responder al incremento de peso provocado por las modificaciones militares.

Así son los nuevos vehículos militares: más de 900 kilos de carga y capacidad de vadeo

Las características de los todoterrenos buscan ampliar su capacidad para operar en distintos escenarios. Según el pliego de prescripciones técnicas, cada unidad tiene una capacidad de carga superior a los 900 kilogramos.

Los vehículos incorporan además una toma de aire elevada o esnórquel. Este elemento permite mejorar sus capacidades de vadeo y aumenta las posibilidades de utilización del Landtrek en terrenos con masas de agua.

Con esta plataforma, el Ministerio de Defensa pretende disponer de una familia común de vehículos militares que pueda adaptarse a diferentes funciones dentro del Ejército.

El objetivo, según explica el propio Mando de Apoyo Logístico del Ejército, es que la plataforma “abarque diferentes variantes y versiones”. De esta forma, una misma base puede responder a distintas necesidades operativas y logísticas.

La incorporación de los Landtrek se suma así al proceso de renovación de medios terrestres. Pero los todoterrenos representan solo una parte de las adquisiciones que está impulsando el Ejército de Tierra.

El Ejército de Tierra también incorpora camiones, cisternas y talleres móviles

El MALE adjudicó también nuevos camiones militares de transporte logístico mediante dos contratos independientes. Ambos se encuentran incluidos en un acuerdo marco adjudicado en 2024 por 204 millones de euros a Volvo, a través de su filial Renault Trucks.

En diciembre de 2025 se enviaron al Ejército de Tierra los primeros 50 vehículos correspondientes a ese acuerdo marco. Ahora, uno de los nuevos contratos, valorado en 10,7 millones de euros, permitirá incorporar 20 camiones tipo VEMPAR.

Estos vehículos están preparados para el transporte de plataformas y contenedores, además de la recuperación de otros vehículos. Su incorporación busca reforzar la capacidad logística de las unidades terrestres.

Un segundo contrato, por 7,5 millones de euros, contempla otros 20 camiones militares. Diez serán cisternas de 20.000 litros destinadas al transporte y distribución de hidrocarburos.

Los otros diez estarán configurados como camiones aljibe para transportar agua potable y dispondrán de depósitos de 17.000 litros. Se trata de vehículos destinados a garantizar el suministro durante despliegues y operaciones logísticas.

A estas compras se añaden seis talleres móviles adquiridos a la compañía danesa Glaucus por 1,5 millones de euros. La operación forma parte de un acuerdo marco firmado en noviembre de 2025 por un total de 4,5 millones.

El Ejército de Tierra adjudicó asimismo la compra de 15 camiones autoescuela por 5 millones de euros y seis furgones a Iturri por 676.000 euros para su utilización por la Unidad de Información y Captación.

El megacontrato que prepara Defensa: más de 1000 millones para renovar los camiones militares

Defensa refuerza al Ejército: compra 320 todoterrenos y prepara un megacontrato de más de 1000 millones Shutterstock

El gran salto en la renovación de la flota podría producirse con el siguiente programa del Ministerio de Defensa. El departamento prepara una segunda batería de contratos para adquirir camiones medios y pesados de transporte táctico por más de 1.000 millones de euros.

Se trata de uno de los programas de compras más relevantes de 2026 y está previsto que se resuelva a finales de año. El proceso determinará buena parte de la futura flota logística y táctica del Ejército de Tierra.

En junio, la Junta de Contratación informó que Indra, mediante una UTE con las alemanas MAN y Rheinmetall, además de Scania, Daimler, Volvo e Iveco Defence Vehicles (IDV), continuaban en el proceso para los dos lotes que componen el contrato.

El primer lote dispone de 36 millones de euros para adquirir 29 camiones 8x8 de 15 toneladas. Posteriormente, los vehículos deberán recibir diferentes carrozados para adaptarse a las misiones previstas por el Ejército.

El segundo lote concentra la mayor parte de la inversión. Defensa prevé destinar 1.004 millones de euros para comprar 2.201 bastidores de diferentes modelos, incluidas versiones 4x4 y 6x6 con sus respectivos carrozados.

También se incluyen 74 cabezas tractoras adicionales con sus semirremolques. La inversión de este segundo lote se distribuirá prácticamente de manera igualitaria entre las anualidades comprendidas entre 2027 y 2030.

Qué vehículos comprará el Ejército con el contrato de más de 1.000 millones

La futura adquisición permitirá configurar los camiones militares para una amplia variedad de funciones. Entre los formatos previstos aparecen vehículos destinados al transporte de contenedores y unidades con carrozados integrales.

El programa también contempla configuraciones con grúas, aljibes, cisternas y volquetes, lo que permitirá utilizar las diferentes plataformas para tareas de transporte, suministro y apoyo logístico.

A ello se sumarán servicios relacionados con el mantenimiento y la logística de los nuevos vehículos. De esta forma, la adjudicación no se limita únicamente a la entrega inicial de los camiones militares, sino que incorpora parte del soporte necesario para mantenerlos operativos.

Si el calendario previsto se mantiene, el contrato debería resolverse a finales de 2026. Después comenzará un programa económico que se extenderá desde 2027 hasta 2030 y que supondrá una importante renovación de la flota del Ejército de Tierra.

Las compras ya adjudicadas y el futuro megacontrato muestran la dimensión del proceso: desde los 320 nuevos todoterrenos Landtrek hasta miles de camiones tácticos, cisternas, aljibes y vehículos especializados destinados a reforzar las capacidades logísticas del Ejército español.