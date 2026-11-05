El próximo 19 de noviembre se realizará una nueva subasta pública de objetos que se encuentran bajo custodia de la Aduana en situación de rezago, comiso o abandono en terminales y depósitos fiscales.

En esta oportunidad, el evento estará focalizado en la comercialización de bicicletas de alta gama correspondientes a reconocidas marcas internacionales, ofreciendo una oportunidad única para compradores de todo el país bajo la modalidad electrónica.

Qué contienen los lotes destacados en el remate de ARCA

Lote 1 (Trek Marlin 7): bicicleta marca Trek, modelo Marlin 7, rodado 29, talle M, en condición de nueva. Su precio base se fijó en $450.000,00, requiriendo un depósito en garantía de $90.000,00 para poder ofertar.

Bicicleta marca Trek, modelo Marlin 7, rodado 29, talle M, en condición de nueva. Subastas Banco Ciudad

Lote 2 (Specialized Demo 8): bicicleta marca Specialized, modelo Demo 8, rodado 27″, talle S, de categoría profesional. Cuenta con un precio base de $1.050.000,00 y un depósito en garantía equivalente a $210.000,00.

Bicicleta marca Specialized, modelo Demo 8, rodado 27″, talle S, de categoría profesional. Subastas Banco Ciudad

Lote 3 (Trek Superfly 9.6): bicicleta marca Trek, modelo Superfly 9.6, rodado 29, talle M. Su precio base asciende a $900.000,00, con un depósito en garantía de $180.000,00.

Bicicleta marca Trek, modelo Superfly 9.6, rodado 29, talle M. Subastas Banco Ciudad

Cabe destacar que todos los lotes se comercializan en el estado en el que se encuentran y exhiben, con funcionamiento sin controlar, e incluyen la discriminación del IVA alícuota 21% según el detalle legal de cada acta.

Cómo participar de la subasta electrónica y medios de pago habilitados

Para participar de la modalidad electrónica, los interesados deben ser personas mayores de edad residentes en cualquier punto del país y realizar la inscripción obligatoria a través del sitio oficial con una antelación mínima de 48 horas antes del inicio del evento.

Una vez adjudicado el bien, las formas de pago aceptadas por la entidad bancaria comprenden:

Efectivo.

Cheque propio.

Tarjetas de crédito (VISA, CABAL, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS).

Tarjetas de débito (VISA y MAESTRO).

Otros medios electrónicos previstos por la entidad bancaria.