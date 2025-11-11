La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en noviembre subastará una amplia variedad de artículos tecnológicos, entre ellos, PlayStation, joysticks y parlantes .

Los productos, secuestrados en la Aduana de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, serán licitados por el Banco Ciudad. Así lo informó el ente que conduce Juan Pazo a través de la Disposición 29/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Cuándo será la subasta de ARCA

De acuerdo a lo publicado en la resolución, “la subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web subastas.bancociudad.com.ar, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 13 de Noviembre de 2025“, señala el artículo 2° de la normativa.

Asimismo, el artículo 3° agrega que “ las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catálogo correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/ “.

ARCA: uno por uno, los artículos que subastará el Banco Ciudad

El organismo fiscal, bajo las condiciones establecidas en la Disposición 29/2025, llevará a cabo una subasta a través del canal digital del Banco Ciudad.

El evento está programado para el jueves 13 de noviembre. Dentro de los productos destacados se encuentran:

Categorías Cantidad Consolas y Accesorios (PlayStation y joysticks) 20 Audio y Video (adaptadores TV, amplificadores, parlantes, portarretratos, tweeters y woofers) 136 Estéreos y reproductores para Auto 46 Almacenamiento y otros Electrónicos (memorias, pendrives, impresoras, cámaras y dongles) 2.752 Total de artículos 2.954

ARCA: cómo participar del remate del Banco Ciudad

Los usuarios tendrán tiempo de inscribirse hasta el martes 11 de noviembre. A continuación, cómo participar de la licitación: