La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en noviembre subastará una amplia variedad de artículos tecnológicos, entre ellos, PlayStation, joysticks y parlantes.
Los productos, secuestrados en la Aduana de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, serán licitados por el Banco Ciudad. Así lo informó el ente que conduce Juan Pazo a través de la Disposición 29/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Cuándo será la subasta de ARCA
De acuerdo a lo publicado en la resolución, “la subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web subastas.bancociudad.com.ar, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 13 de Noviembre de 2025“, señala el artículo 2° de la normativa.
Asimismo, el artículo 3° agrega que “las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catálogo correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/“.
ARCA: uno por uno, los artículos que subastará el Banco Ciudad
El organismo fiscal, bajo las condiciones establecidas en la Disposición 29/2025, llevará a cabo una subasta a través del canal digital del Banco Ciudad.
El evento está programado para el jueves 13 de noviembre. Dentro de los productos destacados se encuentran:
|Categorías
|Cantidad
|Consolas y Accesorios (PlayStation y joysticks)
|20
|Audio y Video (adaptadores TV, amplificadores, parlantes, portarretratos, tweeters y woofers)
|136
|Estéreos y reproductores para Auto
|46
|Almacenamiento y otros Electrónicos (memorias, pendrives, impresoras, cámaras y dongles)
|2.752
|Total de artículos
|2.954
ARCA: cómo participar del remate del Banco Ciudad
Los usuarios tendrán tiempo de inscribirse hasta el martes 11 de noviembre. A continuación, cómo participar de la licitación:
- Ingresar al portal del Banco Ciudad a través de este link.
- Crear un usuario con los datos personales y de contacto.
- Completar el proceso de inscripción.
- Efectuar el depósito de garantía.
- Realizar las ofertas el día del evento