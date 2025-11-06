El Banco Ciudad, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció una nueva subasta online con una amplia variedad de productos tecnológicos a precios base que arrancan desde los $ 15.000.

La cita será el jueves 13 de noviembre, entre las 11 y las 12 horas, y promete captar la atención de los amantes de la tecnología y de quienes buscan oportunidades únicas de compra.

Subasta del Banco Ciudad: qué se puede comprar y a qué precios

La iniciativa incluye parlantes, computadoras, cámaras de fotos, equipos de audio, amplificadores y dispositivos de almacenamiento, entre otros artículos de electrónica.

Todos se ofrecerán dentro de la subasta Nº 3758 del Banco Ciudad, con lotes variados y precios base muy por debajo del valor de mercado.

Entre los productos más destacados figuran:

Nueve parlantes de distintas marcas: desde $ 15.000

Tres cámaras de fotos instantáneas Fujifilm: desde $ 15.000

Cuatro juegos de parlantes Pioneer: desde $ 20.000

30 parlantes JBL: desde $ 35.000

13 amplificadores Soundigital: $ 30.000

21 amplificadores Stetsom: $ 40.000

25 artículos de marca Sony: $ 96.000

3434 dispositivos de almacenamiento: $ 264.000

Equipo de audio portátil LongStar (sin caja): $ 15.000

Autoestéreos varios: $ 40.551

21 portarretratos digitales: $ 15.000

Equipos varios: $ 80.513

Todos los lotes podrán visualizarse previamente en la instancia de exhibición presencial, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre, de 9 a 12 horas, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, provincia de Buenos Aires.

Cómo participar en la subasta

La subasta se desarrollará de manera 100% electrónica, a través de la plataforma oficial de subastas públicas del Banco Ciudad, lo que permite participar desde cualquier punto del país.

El proceso consta de tres pasos principales:

Acceso al sitio oficial: ingresar a subastas.bancociudad.com.ar y crear una cuenta o iniciar sesión. Selección de subasta: elegir la subasta deseada (en este caso, la Nº 3758) y suscribirse para participar. Carga de documentación: completar los datos personales, aceptar las condiciones de venta y adjuntar el comprobante del depósito requerido para validar la participación. Durante el evento, los usuarios podrán realizar todas las ofertas que deseen, hasta concretar la compra del producto elegido.

Una oportunidad para conseguir tecnología a precios bajos

Las subastas del Banco Ciudad y ARCA es una de las formas más accesibles para adquirir productos electrónicos en el país. Además de ofrecer precios base convenientes, el sistema es transparente, digital y abierto a todo público, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan equiparse con tecnología sin pagar precios de mercado.

Todos los interesados deben descargar previamente desde la web las condiciones de venta y reglamentación completa para participar de forma válida.