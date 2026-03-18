Netflix ofrece un extenso catálogo de películas que abarca una variedad de géneros. Muchas de estas producciones son creaciones originales de la plataforma, lo que asegura su exclusividad en el mercado. Entre los filmes lanzados recientemente, destaca una película romántica con una duración de dos horas, ideal para aquellos que buscan una comedia romántica de época. Y es que esta producción de Netflix cuenta con la actuación de Dakota Johnson y se basa en una de las obras más célebres de Jane Austen. La obra cinematográfica en cuestión se titula Persuasión, una cautivadora narrativa que entrelaza el romance con el drama histórico. Esta producción destaca por la actuación estelar de Dakota Johnson, acompañada por un elenco de renombre que incluye a Cosmo Jarvis (Lady Macbeth), Nikki Amuka-Bird (La profecía) y Mia McKenna-Bruce (The Fourth Kind). La participación de Dakota Johnson en esta propuesta de Netflix ha suscitado el interés de miles de espectadores, tanto en España como en diversas naciones alrededor del mundo. La dirección de este drama romántico fue asumida por Carrie Cracknell, marcando su debut en el formato de largometraje. El guion, que adapta la célebre novela de Jane Austen, fue elaborado por Ron Bass y Alice Victoria Winslow, quienes han logrado capturar la esencia de la obra original con gran maestría. Anne Elliot (Dakota Fanning) es una dama que se enfrenta a las restricciones impuestas por su orgullosa familia, cuya fortuna se desvanece a un ritmo alarmante. De manera inesperada, se presenta ante ella una nueva oportunidad en el ámbito amoroso cuando Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), el caballero del que Anne se enamoró en su juventud, regresa a su existencia. El elenco de Persuasión incluye a los siguientes intérpretes: Dakota JohnsonHenry GoldingCosmo JarvisSuki WaterhouseRichard E. GrantNikki Amuka-BirdBen Bailey SmithIzuka HoyleMia McKenna-BruceNia Towle