La caída de ChatGPT generó reportes desde diferentes partes del mundo. Los usuarios señalaron dificultades para utilizar el chatbot, acceder a determinadas funciones o recibir respuestas con normalidad.

Según los datos recopilados por Downdetector, el mayor porcentaje de avisos estuvo relacionado directamente con ChatGPT, que concentró el 83% de los problemas comunicados en el momento analizado. Codex representaba otro 7% y el sitio web de OpenAI, un 5%.

OpenAI confirmó posteriormente que uno de sus servicios estaba experimentando una tasa elevada de errores. La incidencia fue investigada por los equipos técnicos de la compañía y finalmente quedó resuelta.

Caída global de la inteligencia artificial: ChatGPT, Claude y Gemini registran problemas al mismo tiempo

Se cayó ChatGPT: qué dijo OpenAI sobre los problemas

La página oficial de estado de OpenAI registró este 3 de septiembre un incidente denominado “ChatGPT Work Mode High Error Rates”, relacionado con un aumento de errores dentro del servicio.

La compañía comenzó a investigar el problema a las 00:04 UTC del jueves 3 de septiembre. En España, esto equivale aproximadamente a las 02:04 de la madrugada, debido a la diferencia horaria.

La caída de ChatGPT afectó a numerosos componentes asociados al servicio. Entre ellos aparecían conversaciones, inicio de sesión, generación de imágenes, búsquedas, carga de archivos, voz, GPTs y distintas herramientas integradas en ChatGPT.

Sin embargo, la incidencia oficial fue breve. OpenAI informó a las 00:10 UTC de que todos los servicios afectados se habían recuperado completamente.

¿Cuándo vuelve ChatGPT a funcionar?

Para los usuarios que continúan preguntándose cuándo vuelve ChatGPT, la respuesta oficial es que el problema reconocido por OpenAI ya fue solucionado.

La página de estado de la empresa informa actualmente que sus sistemas están completamente operativos y señala que no tiene constancia de problemas generales que estén afectando a sus servicios.

Eso significa que no existe en este momento una hora futura prevista para la recuperación: según OpenAI, ChatGPT ya debería funcionar con normalidad.

No obstante, la propia compañía advierte de que sus métricas de disponibilidad se calculan de forma agregada. Por ello, la experiencia individual puede variar en función del plan contratado, el modelo utilizado o determinadas herramientas de la plataforma.

Qué problemas reportaron los usuarios durante la caída de ChatGPT

Caída global de la inteligencia artificial: ChatGPT, Claude y Gemini registran problemas al mismo tiempo. Foto: Archivo. Fuente: Shutterstock Mamun_Sheikh

Los registros de Downdetector mostraron un aumento de avisos relacionados con OpenAI. En el momento recogido, el 83% de los reportes correspondía a ChatGPT, lo que convertía al chatbot en el principal servicio afectado dentro del ecosistema de la compañía.

Otro 7% de los usuarios identificó problemas relacionados con Codex, mientras que alrededor del 5% señaló dificultades con el sitio web.

Los avisos de los usuarios no significan necesariamente que todos ellos hayan sufrido exactamente la misma avería. Downdetector se basa en informes enviados por personas que detectan anomalías frente al nivel habitual de incidencias.

La caída de ChatGPT también fue detectada por servicios independientes de seguimiento, con reportes procedentes de distintos países y usuarios que señalaron mensajes de error, problemas de capacidad y fallos de acceso.

ChatGPT no fue la única inteligencia artificial con problemas

La jornada llamó especialmente la atención porque otros servicios de inteligencia artificial también acumularon reportes de problemas.

Los datos aportados por Downdetector indicaban incidencias comunicadas por usuarios de Claude, Gemini y, en menor medida, Grok. En el caso de Claude, los principales reportes estaban relacionados con Claude Chat, Claude Code y la aplicación.

Anthropic, la empresa responsable de Claude, confirmó además este jueves problemas con distintos modelos. Su página oficial de estado registró errores elevados y señaló que los técnicos habían identificado las causas de algunas de esas incidencias.

También aparecieron reportes de usuarios relacionados con Google Gemini. Sin embargo, con la información disponible no existe confirmación de que los problemas de ChatGPT, Claude y Gemini estuvieran relacionados entre sí ni de que respondieran a una única caída de infraestructura.

Qué hacer si ChatGPT sigue sin funcionar

Aunque OpenAI considera solucionada la caída de ChatGPT, algunos usuarios pueden continuar encontrando problemas puntuales.

En ese caso, conviene comprobar primero la página oficial de estado de OpenAI. Allí la compañía actualiza en tiempo real las incidencias confirmadas y detalla si afectan a ChatGPT, la API, Codex u otros servicios.

También puede resultar útil volver a iniciar sesión , probar otra conversación o comprobar si el problema se produce únicamente con una función determinada, como archivos, imágenes o búsquedas.

Si la página oficial mantiene todos los sistemas como operativos y el fallo persiste únicamente para un usuario, podría tratarse de una incidencia localizada y no de una nueva caída general de ChatGPT.

Una semana con varios problemas técnicos en OpenAI

La incidencia del 3 de septiembre no ha sido el único problema técnico registrado por OpenAI durante los últimos días.

El 2 de septiembre, la compañía reconoció errores elevados que impedían a algunos usuarios crear nuevas cuentas. El problema fue investigado y posteriormente solucionado por la empresa.

También el 1 de septiembre se registraron problemas de latencia en la Responses API, mientras que días antes ChatGPT Work había presentado errores y tiempos de respuesta elevados.

La caída de ChatGPT de este jueves se suma así a una serie de incidencias recientes, aunque OpenAI asegura que el último episodio ya está completamente resuelto.