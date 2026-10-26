Se trata de un pago mensual equivalente al sueldo bruto (es decir, sin descuentos), que se cobra durante los 90 días de la licencia por maternidad y que garantiza a la madre los ingresos durante el tiempo que no se puede trabajar

La Administración nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla una prestación para las trabajadoras que deben interrumpir su actividad laboral por el nacimiento de un hijo.

El beneficio garantiza que las futuras madres puedan contar con un ingreso bruto por un lapso de 90 días, durante la licencia.

La Asignación por Maternidad equivale al sueldo bruto, sin descuentos, y está destinada a dos grupos de trabajadoras. Para acceder, es necesario cumplir con determinadas condiciones y presentar la documentación correspondiente ante el organismo.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Maternidad de ANSES

La prestación está dirigida a las trabajadoras en relación de dependencia y/o trabajadoras de casas particulares , y se puede solicitar una vez que se haya acordado la licencia por maternidad con el empleador.

Se trata de un pago mensual equivalente al sueldo bruto (es decir, sin descuentos), que se cobra durante los 90 días de la licencia por maternidad y que garantiza a la madre los ingresos durante el tiempo que no se puede trabajar.

Entre los requisitos, ANSES establece que la persona debe tener al menos 12 semanas de gestación. Además, debe acreditar una antigüedad mínima de tres meses, con uno o más empleados, dentro del último año anterior al inicio de la licencia.

Se trata de un pago mensual equivalente al sueldo bruto (es decir, sin descuentos), que se cobra durante los 90 días de la licencia por maternidad. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Qué documentación se necesita para solicitar la asignación?

Las trabajadoras en relación de dependencia deben completar el formulario de Declaración Jurada de Novedades Unificadas SUAF (PS 2.55), en los rubros 1, 3, 5, 6 y 9. Si tienen más de un empleo, deben presentar un formulario por cada uno.

El rubro 5 lo completa el empleador con la fecha de notificación y la opción de la licencia. Se puede optar por iniciar la licencia entre 45 días máximo y 10 días mínimo antes de tu fecha probable de parto.

El rubro 6 lo debe completar el médico o se puede presentar un certificado firmado y sellado por él, con los mismos datos que se piden en el formulario.

El rubro 9 debe tener la firma de la solicitante y la del empleador.

Por su parte, las trabajadoras de casa particulares deben presentar el formulario PS 2.75, completar los rubros correspondientes y adjuntar la constancia de alta de persona de casas particulares. También debe presentar el recibo de sueldo o el formulario F.102/RT de aportes y contribuciones.

Paso a paso: cómo hacer el trámite de la Asignación por Maternidad en ANSES

La solicitud puede realizarse a través de Atención Virtual de ANSES o de manera presencial, con turno previo. Antes de iniciar el trámite, es importante verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en mi ANSES.