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Las niñeras que trabajan en casas particulares tienen nuevos valores mínimos desde septiembre de 2026.

La actualización alcanza a quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas y establece cuánto deben cobrar por hora según la modalidad de trabajo.

La nueva escala fue fijada por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que también contempla nuevos aumentos hasta diciembre.

Cuánto cobra una niñera por hora en septiembre

Para una niñera que trabaja con retiro, el valor mínimo de la hora en septiembre es de $4.185,94.

En caso de trabajar sin retiro, es decir, cuando la trabajadora reside en el domicilio donde presta tareas, el valor asciende a $4.641,90 por hora.

Para una niñera que trabaja con retiro, el valor mínimo de la hora en septiembre es de $4.185,94. (Fuente: Shutterstock)

Estos importes corresponden a la categoría de asistencia y cuidado de personas, en la que se encuadran las tareas de cuidado infantil realizadas dentro del régimen de casas particulares.

Cuánto debe cobrar una niñera por 4 horas al día

Una trabajadora que cumple cuatro horas diarias de lunes a viernes realiza 20 horas semanales.

Durante septiembre de 2026 serán 22 días de lunes a viernes, por lo que la jornada alcanzará las 88 horas en el mes.

El cálculo con retiro queda de la siguiente manera:

$4.185,94 por hora.

88 horas trabajadas durante septiembre.

$368.362,72 de salario mínimo por las horas realizadas.

A ese monto se suma la incorporación del 25% de la suma extraordinaria de agosto para quienes trabajan 16 horas semanales o más.

Como la suma extraordinaria fue de $20.000, durante septiembre se incorporan $5.000 al salario básico.

De esta manera, para una jornada de cuatro horas diarias de lunes a viernes, el monto de referencia alcanza los $373.362,72 durante septiembre, antes de considerar otros adicionales que pudieran corresponder.

Qué aumentos tendrán las niñeras hasta diciembre

La actualización salarial no termina en septiembre. La resolución establece un cronograma de incrementos mensuales para el personal de casas particulares hasta diciembre.

Los porcentajes previstos son:

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Además, la suma extraordinaria de agosto se incorporará progresivamente al salario básico: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Por eso, el monto final que debe cobrar una niñera puede variar según la cantidad de horas trabajadas, la modalidad con o sin retiro, la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Para una trabajadora con retiro que cumpla cuatro horas diarias de lunes a viernes, el valor mínimo de referencia para septiembre es de $373.362,72, tomando la escala vigente y la incorporación correspondiente de la suma extraordinaria.