El aumento del 2,11% en septiembre se suma al bono de $70.000 para quienes cobran la mínima. (Fuente: Shutterstock)

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán una modificación desde este martes 8 de septiembre, cuando comience el calendario de pagos correspondiente al nuevo mes. Además del inicio de los depósitos, las prestaciones llegarán con un aumento del 2,1%.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. Quienes perciban el haber mínimo también podrán cobrar el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $498.633,20.

Jubilados de ANSES: cuánto aumenta la jubilación desde septiembre

El incremento que comenzará a aplicarse en septiembre será del 2,11%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, publicado por el INDEC.

El incremento que comenzará a aplicarse en septiembre será del 2,11%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

La actualización responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las jubilaciones y pensiones todos los meses según la inflación. Esta modalidad fue establecida por el Decreto 274/24.

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima quedará fijada en $428.633,20, antes de considerar el bono extraordinario.

Además, quienes cobran exactamente la mínima recibirán un bono de $70.000, por lo que durante septiembre percibirán un total de $498.633,20.

La actualización también alcanza al resto de las prestaciones previsionales incluidas dentro del esquema de movilidad, por lo que el aumento no se limita únicamente al haber mínimo.

En el caso de quienes perciben una jubilación superior, el porcentaje de incremento será el mismo, aunque el monto final dependerá del haber que cobre cada beneficiario.

Jubilados: cuándo cobran desde el martes 8 según la terminación del DNI

El calendario de pagos de ANSES organiza las fechas de cobro de manera escalonada. Para definir cuándo cobra cada beneficiario, se tiene en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.

El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre para quienes cobran jubilaciones y pensiones correspondientes al haber mínimo. A partir de allí, los pagos avanzarán de forma progresiva.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre para quienes cobran jubilaciones y pensiones correspondientes al haber mínimo. (Fuente: Shutterstock, editado con IA) Shutterstock (editado con IA)

Los beneficiarios que perciben una jubilación superior al haber mínimo tendrán un calendario diferente. En este caso, las fechas agrupan dos terminaciones de DNI por jornada.

Los pagos para este grupo comenzarán el martes 22 de septiembre y finalizarán el lunes 28 de septiembre.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

De esta manera, el nuevo aumento del 2,11% comenzará a reflejarse en los haberes de septiembre, mientras que el calendario determinará qué día podrá cobrar cada jubilado según la terminación de su DNI.