ANSES: cómo solicitar el Programa Hogar en cinco pasos

El Programa Hogar es una iniciativa del Gobierno nacional dirigida a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que no tienen acceso al servicio de gas natural.

A través de este beneficio, se otorgan subsidios para la compra de garrafas , ya sea de 10, 15 o 20 kilogramos .

¿Cómo funciona el Programa Hogar que paga ANSES?



El subsidio cubre una parte significativa del costo de las garrafas de gas (de 10, 12 o 15 kg), dependiendo de la necesidad del hogar. Es de alcance mensual y su monto varía, según el grupo familiar y la región.

¿Quiénes pueden acceder al Programa Hogar que paga ANSES?



Este programa está destinado a familias de bajos ingresos que no tienen acceso al gas natural en su hogar.

Para acceder al beneficio, se deberá cumplir con ciertos requisitos, como tener los datos actualizados en ANSES y reunir condiciones específicas en cuanto a ingresos familiares y situación de vivienda.

Requisitos esenciales para solicitar el Programa Hogar

No tener gas natural: ningún miembro del grupo familiar debe tener el servicio de gas a su nombre ni haber solicitado la tarifa social de gas. Ingresos familiares: los ingresos mensuales del grupo familiar no deben superar los dos salarios mínimos vitales y móviles. Si hay una persona con discapacidad, el límite puede aumentar hasta tres salarios mínimos. Vivienda fuera de la red de gas natural: debe ser una vivienda ubicada en áreas no conectadas a la red de gas natural.

Paso a paso, ¿cómo solicitar el Programa Hogar?



A continuación, te explicamos cómo solicitar el beneficio de manera sencilla, en solo 5 pasos:

1. ¿Dónde comenzar? Inicia en el portal web de ANSES

Accede al portal web oficial de ANSES y entra en el apartado "Mi ANSES", con tu CUIL y clave de la Seguridad Social.

2. ¿Qué datos necesitas para ingresar?

Debes tener tu número de CUIL (si no lo sabes, puedes consultarlo en el portal de ANSES) y tu Clave de la Seguridad Social (si no la has creado, puedes hacerlo en línea en el mismo portal).

3. ¿Qué debes hacer una vez dentro de tu cuenta?

Una vez que hayas ingresado, verifica tus datos personales y familiares. Si ya tienes cuenta en ANSES, asegúrate de que toda la información esté actualizada, especialmente la dirección de tu vivienda. Si no puedes actualizarla en línea, tendrás que hacerlo en una oficina de ANSES.

4. ¿Cómo solicitar la Tarifa Social?

Dentro de "Mi ANSES", selecciona la opción "Programas y Beneficios", luego elige "Solicitar Tarifa Social" y, finalmente, selecciona "Programa Hogar" para completar la solicitud.

5. ¿Qué hacer al finalizar?

Una vez completada la solicitud, descarga el comprobante como confirmación de tu trámite. Luego, solo queda esperar la notificación de ANSES sobre el estado de tu solicitud.

¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud?



No hay un plazo específico para solicitar el programa, pero es importante recordar que el beneficio tiene 12 meses de vigencia. Para renovarlo, es necesario hacer una nueva solicitud antes de su vencimiento.

¿Cuánto pagan por el Programa Hogar?





El monto del subsidio liquidado por ANSES depende de varios factores, como el tamaño del hogar, la región en la que se vive y la época del año.

Por ejemplo, el precio de las garrafas fijado por el gobierno en 2024 es el siguiente:

Garrafa de 10 kg : $8.500

: $8.500 Garrafa de 12 kg : $10.200

: $10.200 Garrafa de 15 kg: $12.750

El subsidio cubre hasta el 80% del precio.